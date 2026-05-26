セブンの韓国フェアがパワーアップして復活！旨辛チーズタッカルビや本格チュクミなど全17品
【モデルプレス＝2026/05/26】セブン‐イレブン・ジャパンでは、本場韓国のトレンドグルメ全17品が集結する「マシッソ！韓国イチ推し！グルメ」を、全国のセブン‐イレブンにて6月1日（月）より開催する。
【写真】「マシッソ！韓国イチ推し！グルメ」ラインナップ
昨年、盛り上がりを見せたセブン‐イレブンの韓国フェアが、さらなる進化を遂げて帰ってくる。今年は「旨辛の深み」をテーマに、定番のビビンバやキンパはもちろん、素材の食感にこだわった本格惣菜、「旨辛チーズタッカルビ」、さらにはプリッとした食感が自慢の本格派「チュクミ（イイダコ炒め）」、トレンドの最先端をゆくスイーツなど幅広くラインアップ。
また“お店で揚げたシリーズ”から「プルコギパン」が新登場。牛肉、野菜、春雨をコチュジャンで甘辛く炒め、ごま油で香りを引き立てた中具をパンで包み、粗目のパン粉でサクサク食感に仕上げた。第1弾（期間：6月1日（月）〜6月7日（日））ではまず9商品を、その後の第2弾（6月8日（月）〜）とあわせて、2フェーズにわたって全17商品を展開していく。
弁当や惣菜だけでなく、手軽に味わえる関連商品も見逃せない。セブン‐イレブン先行発売となる「プデチゲサバル麺」「コムタンサバル麺」「サムゲタンサバル麺」の3つのカップ麺に加え、ヤンニョムチキン風味のポテトスナック「セブンプレミアム 世界を食するポテト ヤンニョムチキン風味」も登場する。（modelpress編集部）
第1弾開催期間：2026年6月1日（月）〜2026年6月7日（日）
第2弾開催期間：2026年6月8日（月）〜
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◆韓国フェアが進化して帰ってくる、今年のテーマは「旨辛の深み」
昨年、盛り上がりを見せたセブン‐イレブンの韓国フェアが、さらなる進化を遂げて帰ってくる。今年は「旨辛の深み」をテーマに、定番のビビンバやキンパはもちろん、素材の食感にこだわった本格惣菜、「旨辛チーズタッカルビ」、さらにはプリッとした食感が自慢の本格派「チュクミ（イイダコ炒め）」、トレンドの最先端をゆくスイーツなど幅広くラインアップ。
また“お店で揚げたシリーズ”から「プルコギパン」が新登場。牛肉、野菜、春雨をコチュジャンで甘辛く炒め、ごま油で香りを引き立てた中具をパンで包み、粗目のパン粉でサクサク食感に仕上げた。第1弾（期間：6月1日（月）〜6月7日（日））ではまず9商品を、その後の第2弾（6月8日（月）〜）とあわせて、2フェーズにわたって全17商品を展開していく。
◆セブン先行登場のカップ麺＆スナックもラインアップ
弁当や惣菜だけでなく、手軽に味わえる関連商品も見逃せない。セブン‐イレブン先行発売となる「プデチゲサバル麺」「コムタンサバル麺」「サムゲタンサバル麺」の3つのカップ麺に加え、ヤンニョムチキン風味のポテトスナック「セブンプレミアム 世界を食するポテト ヤンニョムチキン風味」も登場する。（modelpress編集部）
■マシッソ！韓国イチ推し！グルメ
第1弾開催期間：2026年6月1日（月）〜2026年6月7日（日）
第2弾開催期間：2026年6月8日（月）〜
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