「お出かけ中のプチストレス解消に」【ダイソー】“推し活グッズ”の意外な使い方

出先でパッと使いたいものほど、バッグの奥で見つからない……。そんなプチストレス、ありませんか？ 実はそれ、【ダイソー】の“推し活グッズ”で解決できるかもしれません。今回使うのは、アクスタを持ち歩くための「アクスタおでかけケース」。試しにティッシュを入れてみたところ、想像以上に便利で、思わずいろいろ試してみたくなる意外な使い方が見えてきました。

カラー豊富な推し活ケースに注目

今回使用したのは、ダイソーの「アクスタおでかけケース（カラビナ付、ホワイト）」\110（税込）。本来はアクリルスタンドやグッズを入れて持ち歩くためのPVCケースです。カラビナ付きでバッグに装着しやすく、カラーはなんと全9色。推し色で選べるのも、推し活グッズならではです。

解決したい、ティッシュが迷子になりがち問題

まず解決したいのが、バッグの中で起こりがちなティッシュの迷子問題。バッグにそのまま入れておくと、気づけば底のほうに沈んでいることもあります。やっと見つけても、財布やポーチに押されてくしゃっとなりがち。急いで使いたい場面が多いからこそ、すぐ取り出せないのは地味にストレスです。

バッグに付ければ、サッと取り出せる

そこで活躍するのが、このケース。裏側のプラスナップを開けてティッシュを入れ、カラビナでバッグに装着してみました。バッグの外側に付けておけるので、使いたいときにサッと手に取れて便利に。ケースに入れておけば、袋がくしゃっとなることもありません。

一般的なポケットティッシュのほか、薄型の除菌シートも入れられました。外食前はもちろん、これからの季節はフェスや公園などでも重宝しそうです。

中身を変えれば、使い道が広がる

サプリや薬、絆創膏などを入れておくのもよさそう。飴や小さなチョコなどのお菓子を入れると、見た目にも可愛らしく、バッグチャームのような雰囲気に。実用性だけでなく、少し遊び心のある使い方も楽しめました。ただし、暑い日のチョコなど、溶けやすいものはご注意を。

シールを貼れば、自分だけのケースに

シンプルなケースなので、シールを貼って自分らしくカスタマイズするのもおすすめ。今回は手持ちのシールで、少しだけデコレーションしてみました。推しのシールやお気に入りのモチーフを合わせれば、バッグに付けたときのアクセントにも。

推し活グッズを日常使いにアレンジしてみると、思った以上に使い勝手のいいアイテムでした。バッグの中の小さな不便を減らせる“じゃない方”の活用法として、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F