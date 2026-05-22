グローバルライフスタイルブランドのCASETiFYは、バンダイの「たまごっち」とコラボレーションした限定コレクションを、5月29日に発売することを発表した。

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1996年に発売された「たまごっち」は、インタラクティブな携帯型デジタルペットで、これまで世界中で累計1億個以上を販売してきた携帯型デバイス。本コレクションは、その「たまごっち」のノスタルジックなデジタル美学からインスピレーションを得たもので、鮮やかなカラー、象徴的なアイコン、ステッカー風のデザインを、スマホケースやテックアクセサリーなどに落とし込んでいる。

注目アイテムの「たまごっち キャリーオン スーツケース」は、スマホケース同様にカスタマイズが可能で、好みのたまごっちを選べるカスタムプリントオプションに加え、「たまごっち」らしいフォントを使用した名前やイニシャルの追加にも対応。カラーはプリムローズピンクとコバルトブルーの2色を展開する。

また、CASETiFYロゴシェルを採用した「Original Tamagotchi CASETiFY LIMITED EDITION」、ビニールフェイスのぬいぐるみ仕様でイヤホンを収納できる「たまごっち Plush Earbuds Pouch」、長さ調節可能な「3-Way ストラップ」や取り外し可能なぬいぐるみチャーム付きの「スマホストラップ」、金属製のたまごっち型「チャームフック」などもラインアップに加わる。

さらに本コラボでは、「CASETiFY たまごっち チェイスカード」も展開する。「たまごっち x CASETiFY」コレクション商品を1点以上購入すると、1パックがプレゼントされる。

コレクションのローンチを記念して、日本のCASETiFY STUDiO 渋谷PARCOおよび韓国のCASETiFY Dosan フラッグシップストアにて「たまごっち x CASETiFY」のスペースが設けられる。5月29日から6月30日の期間中、渋谷PARCO店は平成レトロ感あふれる「たまごっち」の世界観で彩られた空間となる。

オンラインストアと渋谷PARCO店でしか手に入らない数量限定の「Original Tamagotchi CASETiFY LIMITED EDITION」の販売や、渋谷PARCO店限定デザインのスマホケース、インタラクティブなフォトスポットなどが用意される。

なお、CASETiFYオンラインストアでは5月22日17時からウェイトリスト登録を開始し、登録者は5月29日11時から先行購入が可能となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）