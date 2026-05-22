「切ってしまった」韓国俳優が“小指切断”動画を公開　引退宣言後の衝撃投稿に懸念広がる【全文】

俳優引退を宣言したチャン・ドンジュが、突然自身の身体を傷つける動画を公開し、懸念の声が広がっている。

5月22日、チャン・ドンジュは自身のSNSに動画とともに「罪のない小指を切った」と書き込んだ。

【画像】チャン・ドンジュに「変なことだけはやめて…」の声

この日、チャン・ドンジュは「自分自身と何千回も守れなかった約束、家族や友人、知人、同僚たちに対しても守れなかった数多くの約束、最後に父と小指を絡めて交わした、守れなかった約束」と書いた。

続けて、「数えきれないほどの守れなかった約束をしてきたこの小指が、そして自分自身が、なぜか憎くなり、切ってしまった。この危機を機会に変えて、2年前の本来の自分を必ず取り戻す。気を引き締めよう。今が最後のチャンスだ。これ以上落ちる場所もないじゃないか」と伝えた。

動画には、自身の小指を傷つける様子が収められていた。

これについてチャン・ドンジュは「自分の身体を傷つける動画を投稿してしまい、本当に申し訳ない」と謝罪したうえで、「この動画は誰かを脅したり、極端な選択を示唆したりするための行動ではなく、自分の誤った生き方に対する決意を脳に刻み込むために投稿したものだ」と説明した。

（写真提供＝OSEN）チャン・ドンジュ

また、「現在は家族とともに治療と回復のための支援を受けながら、気持ちを立て直している」と付け加えた。

これに先立ち、チャン・ドンジュは昨年10月、「申し訳ない」との言葉を残して突然姿を消し、周囲の心配を招いていた。

その後、この件は一応の収束を見せたが、チャン・ドンジュは自身の携帯電話がハッキングされ、約40億ウォン（約4億円）の負債を抱えることになったと告白している。

ただチャン・ドンジュは、こうした被害を明かした後、所属事務所との協議なしに引退を宣言するなど、不可解な動きを見せている。

チャン・ドンジュのSNS投稿全文は、以下の通り。

◇

自分自身と何千回も守れなかった約束。家族、友人、知人、同僚たちに対しても守れなかった数多くの約束。最後に父と小指を絡めて交わした、守れなかった約束。

その…数えきれないほど守れなかった約束をしてきたこの小指が、そして私が。

なぜか憎くなり、切ってしまい、この危機を機会に変え、2年前の本来の自分を必ず取り戻す。気を引き締めよう。今が最後のチャンスだ。これ以上落ちる場所もないじゃないか。I’m not gonna go back. Never again.

Wait for me. I’ll be back on top.

PS. 自分の身体を傷つける動画を投稿してしまい、本当に申し訳ありません。この映像は誰かを脅したり、極端な選択を示唆したりするための行動ではなく、自分の誤った生き方に対する決意を脳に刻み込むために投稿した映像です。

現在は家族とともに治療と回復のための支援を受けながら、気持ちを立て直しています。不安と心配をおかけしたことを心よりお詫びするとともに、私のために祈ってくださるすべての方々に心から感謝します。