重たく見えるのは“スニーカー”のせい？40代・50代が見直したい、2026春夏の“足元の抜け感”
気温が上がり、服が軽くなり始めたこの時期。シアーシャツや淡色デニムを取り入れているのに、「なんだか全体が重たく見える」と感じることはありませんか？その原因、実は“スニーカー”にあるかもしれません。特に40代・50代は、足元のボリューム感や素材感によって、コーデ全体の重心が変わりやすい世代。以前は合わせやすかったスニーカーでも、今の春夏コーデと少しズレ始めていることがあります。
“真っ黒×厚底”が重たく見えることも
歩きやすさや汚れにくさから、黒スニーカーを選ぶ人は多いはず。ただ、真っ黒でボリューム感の強いデザインは、春夏コーデだと足元だけ重く見えてしまうことがあります。
▲服は軽いのに、足元だけ重く見えては残念
特に、ワイドパンツやロング丈ボトムと合わせると、下半身全体の重心が沈んで見えやすいことも。今季は、シアー素材や淡色コーデなど、軽さを感じる服が主流。だからこそ、“軽く見える黒”へ更新することがポイントです。メッシュ素材や白ソール入り、チャコール寄りの黒など、少し抜け感のあるデザインの方が、春夏コーデにも自然になじみやすくなっています。
春夏は“エクリュ系”の軽さがちょうどいい
最近は、真っ白ではなく、“エクリュ”や“グレージュ系”スニーカーも人気。少し黄みを含んだエクリュや、やわらかなグレージュは、足元に自然な軽さを作りやすい色です。
▲今季っぽい抜け感の演出は、白すぎない“エクリュ系”で
淡色デニムやリネン素材ともなじみやすく、コーデ全体にやわらかい空気感が生まれます。また、今季は“白黒をはっきり分けない配色”もトレンド。中間色を取り入れることでも、頑張りすぎなることなく抜け感を作りやすくなるでしょう。
“軽さ”は色より素材感で変わる
スニーカーは、色だけではなく素材感も重要。ツヤが強すぎるレザー素材や厚みのあるソールは、組み合わせによって少し重厚に見えることがあります。
▲足元が軽く見えるか、スニーカーは“質感”に注目して選びましょう
一方で、メッシュやナイロンなど、軽さを感じる素材は春夏コーデとも好相性です。
コーデがアカ抜けないと感じるのは、スニーカーと“今の服との空気感”が少しズレ始めているだけかも。だからこそ40代・50代は、“ラクだから”だけではなく、“軽やかに見えるか”を基準に見直してみましょう。それだけで春夏コーデがぐっと今っぽく見えやすくなります。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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