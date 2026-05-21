生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、現在販売中の着圧ソックス「ベビーゴリラのひとつかみ」から、さらに強い着圧感を実現した「スーパーベビーゴリラのひとつかみ」を5月20日にドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や一部通販サイトで販売を開始した。

昨年9月に発売した着圧ソックス「ベビーゴリラのひとつかみ」は、ベビーゴリラに掴まれているような感覚をコンセプトに、同社の「ゴリラのハイパワーシリーズ」初のアパレルアイテムとして開発された。しっかりとした着圧感がありながらも快適に着用できる履き心地や、「ゴリラのひとつかみ」とのダブル使いによるスッキリ感などが好評を得て、多くの消費者から支持を集めた。

その一方で、「より強い着圧感が好み」「もっとしっかりケアしたい」といった声も多く寄せられ、よりパワフルな履き心地を追求した新モデルの開発をスタートした。こうして誕生したのが「スーパーベビーゴリラのひとつかみ」。部位ごとに圧力を調整した段階着圧設計を採用し、「ベビーゴリラのひとつかみ」からさらに圧を強化。パワーアップしたベビーゴリラに力強く掴まれているような、“痛きもちイイ”履き心地を実現した。



「スーパーベビーゴリラのひとつかみ」

製品特長は、足首に近い部分は28hPa、ふくらはぎ中央部は22hPa、膝に近い部分は17hPaと、部位ごとに圧力を調整し、「ベビーゴリラのひとつかみ」に比べて圧力を29％（ふくらはぎの圧力）強化した、パワフルな着圧設計を採用になっている。下から上へ段階的に圧をかけることで、足を包み込むような履き心地を実現した。しっかり足をケアしたい人や、より強い着圧感が好きな人におすすめとなっている。まるでスーパーベビーゴリラに力強く掴まれているような“痛きもちイイ”感覚を味わえる。

医療用ソックスから着想を得た、めくって指先を出せる構造を採用した。不快なムレや暑さを軽減できるため、リラックスタイムはもちろん、おやすみ時にも快適に着用できる。眠っている間もしっかり着圧し、足をケアする。

同製品は、同社のふくらはぎケア家電「スーパーゴリラのひとつかみ」（別売り）とのW使いをおすすめしている。ふくらはぎ中央部には、ゴリラの手形をイメージした独自の編みパターンを採用。この部分がふくらはぎを持ち上げるように支え、「スーパーゴリラのひとつかみ」でふくらはぎを掴むことで、シリーズならではの痛きもちイイと、よりスッキリとした履き心地を楽しめる。

ふくらはぎ中央部には、ゴリラの手形をイメージした独自の編みパターンを施した。まるでゴリラに掴まれているようなデザインに仕上げている。また、日本製のため、品質面でも安心して使用できる。

履き口にはスーパーゴリラのワンポイントマークが付いている。デザインのアクセントとしてだけでなく、マークはそれぞれ片側のみに配置しているため左右の区別をしやすくしている。

パッケージはスーパーベビーゴリラのイラストが描かれている。お父さんの真似をしてふくらはぎを掴み「あ゛ーあ゛ー ゔーゔー？？『あなたのふくらはぎに悩みはたまってませんか？？』といってます（笑）」「子どものゴリラでもまあまあ握力は強いらしい・・・（笑）」というメッセージが書かれており、手にとってもらった人にクスッと笑ってもらえるようなデザインに仕上げている。

［小売価格］各2420円（税込）

［発売日］5月20日（水）

ドウシシャ＝https://www.doshisha.co.jp