棚から姿を消した名品に進化版きた！収納力が二倍になった！100均マグネットケース

「お気に入りのカードを飾りたいけれど、スリーブだけだと折れや傷が気になる」「ケースに入れると今度は入れ替えが面倒で、結局しまい込んだまま…」。ダイソーには、2枚まとめて収納できて、入れ替えも簡単なカードケースがあります。お気に入りの絵柄をしっかり見せながら保管したい人にオススメです！

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商品情報

商品名：マグネットカードローダー（2連、透明）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：166mm×113mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480867076

収納力アップで帰ってきた！今度は並べて飾れる！ダイソーの『マグネットカードローダー（2連、透明）』

最近のダイソーは、カード収納グッズがかなり充実しています。その中でも、以前かなり話題になっていたマグネットタイプのカードローダーが、進化して登場していました！

今回ご紹介するのは、『マグネットカードローダー（2連、透明）』。筆者が購入した店舗では、文具売り場に置かれていました。

以前は1枚収納タイプでしたが、今回は2枚まとめて入れられる仕様に。カラーはクリアと黒の2種類があります。

素材は厚みのあるポリスチレン製。カードの折れや細かな傷を防ぎながら保管できます。スリーブだけで保管していた時より、持ち運びや立てかけ時の不安が減らせるのが嬉しいです。

収納できるカードサイズは、縦92mm×横67mm×厚み約1mmまで。トレカの推奨収納枚数は2枚です。溝があるのセット位置を迷わず、四隅にはくぼみがあり、入れたカードを取り出しやすいつくりです。

開閉はマグネット式。ネジを回したり工具を用意したりする必要がなく、スライドさせるだけで開け閉めできます。

両面マグネット仕様なので、閉じる時もカチッと固定しやすく、カードの入れ替えがかなりスムーズです。

フルクリア仕様で端まで見える！飾る楽しさもしっかり♡

お気に入りを並べて飾れるので、推しの組み合わせを楽しみたい時にもぴったり。「今日はこの組み合わせ」という楽しみ方もできます。

クリアタイプは圧迫感が出にくく、背景になじみやすい印象。カードだけがふわっと浮いて見える感じがあって、インテリアの雰囲気を崩しにくいのが◎

デスク横に立てたり、棚に飾ったりと、収納しながら見せやすいのも魅力です。

一般的なケースだと、フチでイラストの端が隠れてしまうことがあります。でもこのアイテムは枠部分まで透明なのがポイント。

カード全体を見やすいデザインで、背景込みで楽しみたいカードとも相性が良さそうです。

しかも、UVカット率は約95％。紫外線による色あせ対策にも配慮されているのがありがたいですね。ただし、UVを完全に遮断するわけではないので注意。直射日光が当たる場所は避けた方が安心です。

今回は、ダイソーの『マグネットカードローダー（2連、透明）』をご紹介しました。「収納するだけじゃなく、ちゃんと眺めたい」という、そんなコレクターさんにもぴったりなアイテムです。

収納力が2倍になった進化版カードローダー、気になる方はぜひダイソーでチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。