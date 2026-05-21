元TOKIOの長瀬智也（47）について、《俳優業に復帰してくれたらうれしいな》とファンの間で話題だ。

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5月16日、長瀬はモデルの滝沢眞規子（47）のYouTubeチャンネルの動画に出演。結婚観をはじめとして自身の人生に言及するなどしたが、その中で、滝沢から「また（演技を）やってくれるんですか？」と問いかけられるシーンがあったのだ。これに対する長瀬の回答に「ファンが沸き立っている」と明かすのは週刊誌芸能記者だ。

「質問に対し、長瀬さんは『何かいい話とか、作品と出会えたりとか、いい人と出会えるんだったら、俺はいつでも』と前向きに返していました。もっとも、『今の自分にふさわしいかとか、作品を作る大変さも知っているから……』とも語り、芸能活動復帰への時期を慎重に見定めているように映る発言もありましたけど。本人の頭の中でも、まだ、はっきりとまとまった話ではないのかもしれませんね」

長瀬が芸能界を離れたのは今から5年前。2021年の3月末に旧ジャニーズ事務所を退所。その後、情報発信はインスタグラムが中心で、芸能界引退後はライフワークのバイクレース関連の投稿がメインの状態が続いている。そんな“浪人状態”とも言える長瀬の口から芸能界復帰を目指しているとも受け取れる発言が飛び出せば、ファンが色めき立つのは当然のこと。だが、その一方で、復帰への“兆候”が必ずしも「ファン全員に喜ばれているわけでもない」と語るのはスポーツ紙芸能デスクだ。

「旧ジャニーズ事務所退所後の長瀬さんの風貌は肩付近まで伸びた髪に立派なヒゲ面と、アイドル時代よりはるかにワイルドな風貌。実は、今みたいな浪人状態だからこそ許される“非アイドル的”な風貌を好むファンは意外と多いんです。当該の動画ではそのような見た目について聞かれた際に、役のためなら『全然切る』と話していた長瀬さんですが、今の風貌でできる役は限定的になりますから、恐らく、ロングヘアは切らざるを得ないし、ヒゲが不可の場合も出てくるしょう。そのため、Xには《今のワイルドさも捨てがたい》といった声が上がっているほどです」

復帰を取るか、ワイルドさを好むファンを取るか、難しいところかもしれない。

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バイクレースに例えることで、長瀬が金言を放った。関連記事【もっと読む】『長瀬智也がインスタで訴えた「走り方を変えよう」 特定政党名を挙げない投票呼びかけに称賛続々』…では、本人の魂の叫びについて伝えている。