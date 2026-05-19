抹茶好きが本気で感動！　今食べたい“ご褒美抹茶スイーツ”4選

みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。

新緑がまぶしいこの季節、ふと食べたくなるのが「抹茶」のスイーツですよね。仕事で一息つきたい時や、お休みの日に友達の家へ遊びに行く時など、ちょっと特別感のある甘いものがあれば、それだけで気分が上がるもの。

今回は、抹茶好きな私が実際に食べて感動した、パッケージも味も満点な今食べたい「抹茶スイーツ」を4つご紹介します！

■本格派の味わい。モンブランTHE珀山の「THEモンブランケーキ抹茶」

今回ご紹介する4つのスイーツの中で一番「本格的な味！」と感動したのが、モンブランTHE珀山の「THEモンブランケーキ抹茶」です。

1箱4個入りで高級感が感じられるパッケージに期待が高まります……！

一口食べてみると、抹茶の渋みと甘さのバランスが絶妙。ゆっくり丁寧にお茶を淹れて味わいたくなる一品です。仕事終わりの夜、自分を労う「お疲れ様スイーツ」としていかがでしょうか？

モンブランTHE珀山「THEモンブランケーキ抹茶」

価格：4個入り1,296円

発売期間：2026年4月10日〜8月末頃

■パッケージのかわいさに一目惚れ。「お抹茶ショコラサンド」

見た瞬間に「かわいい！」と声が出てしまったのが、銀のぶどうの「お抹茶ショコラサンド」。

パッケージのデザインがすてきで、バッグに忍ばせておくだけでワクワクしちゃいます。

驚いたのはそのボリューム感！ 想像以上に厚みがあって、すごく食べ応えがあるんです。抹茶の味も濃くて、仕事の合間の「しっかり糖分補給したい！」という時にぴったりですよ。

KAMAKURA茶の福「お抹茶ショコラサンド 茶の福」

価格：5個入 972円、8個入1,620円

発売期間：通年販売

■驚きのサクサク食感！ 「鎌倉半月 抹茶」

最後は、定番の安心感がある鎌倉五郎本店の「鎌倉半月」。改めて食べてみると、生地がすごくサクサクしていて、その軽やかな食感に「えっ、こんなにおいしかったっけ!?」と嬉しいギャップがありました。

上品な甘さの抹茶クリームがサンドされていて、飽きがこない味わい。個包装なので、職場でのシェアや、お友達の家へ行く時のちょっとした手土産にも最適です。

鎌倉五郎本店「鎌倉半月 抹茶風味」

価格：5枚入 648円、10枚入 1,296円

発売期間：通年販売

■箱を開けた瞬間にときめく！ 贅沢な「マウントバーム お抹茶」

まずご紹介したいのが、ねんりん家の「マウントバーム お抹茶」。箱を開けると、どーんと大きなバームクーヘンが現れて、その存在感に思わずテンションが上がってしまいました！

ひと口食べてみると、生地がとっても「しっとり」していて驚き……！ 抹茶のおいしさがぎゅっと詰まっていて、濃厚な香りが口いっぱいに広がります。自分へのご褒美にはもちろん、おもたせとして持って行っても喜ばれること間違いなしの贅沢感です。

ねんりん家「マウントバーム お抹茶 1山」

価格：2,160円

発売期間: 2026年4月1日〜5月15日まで

※現在は販売が終了しております

■自分へのご褒美にも、手土産にも

今回ご紹介したスイーツは、どれも抹茶の濃さがしっかりと感じられる本格派ばかり。頑張っている自分へのプチご褒美に、あるいは大切な誰かへのプレゼントに、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか？

皆さんの日常が、おいしい抹茶スイーツで少しでも彩られますように。

（えりか）