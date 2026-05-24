【牡牛座】週間タロット占い《来週：2026年5月25日〜5月31日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月25日〜5月31日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月18日〜5月24日｜総合運＆恋愛運TOP３
『楽ができるようになるでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
徐々に立場などが変わっていきそうです。みんなのために頑張るだけの日々は減って、手を抜けたり楽をできる状況になっていくでしょう。仕事や公の場では、誰かを頼らなくてもできることが増えます。気を遣うことが減ってマイペースに活動できるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
自分の気持ちを隠さないようにしていくようです。嫌なことや不満を伝えるのもそうですが、構って欲しいことや甘えたい事もついでに素直に出していくでしょう。シングルの方は、美意識ばかり高い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が一途に向き合うのでこちらも真面目にいないといけないです。
｜時期｜
5月30日 我慢が多い ／ 5日31日 変化するためのトラブル
｜ラッキーアイテム｜
夏のアイテム
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞