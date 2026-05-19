【クロミ×ロゼット洗顔サボン】見ているだけで気分が上がる！　オリジナルデザインパッケージが数量限定で登場

ロゼットは6月22日、泡洗顔ブランドの「ロゼット洗顔サボン」から、サンリオのキャラクター「クロミ」とのコラボレーションによるオリジナルデザインパッケージの2商品を、数量限定で発売します。

■数量限定クロミデザインボトル入り濃密泡石けん

「ロゼット洗顔サボン」は、濃密な石けんの泡が特長の洗顔料です。肌悩みに合わせて3種類から選べます。限定ボトルで登場するのは、「ロゼット洗顔サボン クリアウォッシュ」と「ロゼット洗顔サボン スムースウォッシュ」。

リボンを飾ったブランドロゴを「クロミ」がのぞき込むデザインで、同ブランドの特徴である“濃密石けん泡”をふんわりと広げた泡モチーフもポイントとなっています。

「ロゼット洗顔サボン クリアウォッシュ」は、重曹、炭、パンテノールを配合しており、角栓をすっきり洗い落とし、つるつる肌に仕上げます。

「ロゼット洗顔サボン スムースウォッシュ」は、ビタミンC誘導体とクレイエキスを配合。毛穴をすっきりさせ、うるおいながらなめらかな肌へと導きます。

■商品概要

商品名：ロゼット洗顔サボン クリアウォッシュ（数量限定デザイン）（クロミ）［泡洗顔料］、ロゼット洗顔サボン スムースウォッシュ（数量限定デザイン）（クロミ）［泡洗顔料］

希望小売価格：各770円

容量：各180mL

発売日：2026年6月22日

取扱い：全国のドラッグストア、バラエティショップ（※一部店舗を除く）、ロゼットの各公式オンラインショップ

【ロゼットオンラインショップ】https://rosette.jp/

（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664854

（フォルサ）