【クロミ×ロゼット洗顔サボン】見ているだけで気分が上がる！ オリジナルデザインパッケージが数量限定で登場
ロゼットは6月22日、泡洗顔ブランドの「ロゼット洗顔サボン」から、サンリオのキャラクター「クロミ」とのコラボレーションによるオリジナルデザインパッケージの2商品を、数量限定で発売します。
■数量限定クロミデザインボトル入り濃密泡石けん
「ロゼット洗顔サボン」は、濃密な石けんの泡が特長の洗顔料です。肌悩みに合わせて3種類から選べます。限定ボトルで登場するのは、「ロゼット洗顔サボン クリアウォッシュ」と「ロゼット洗顔サボン スムースウォッシュ」。
リボンを飾ったブランドロゴを「クロミ」がのぞき込むデザインで、同ブランドの特徴である“濃密石けん泡”をふんわりと広げた泡モチーフもポイントとなっています。
「ロゼット洗顔サボン クリアウォッシュ」は、重曹、炭、パンテノールを配合しており、角栓をすっきり洗い落とし、つるつる肌に仕上げます。
「ロゼット洗顔サボン スムースウォッシュ」は、ビタミンC誘導体とクレイエキスを配合。毛穴をすっきりさせ、うるおいながらなめらかな肌へと導きます。
■商品概要
商品名：ロゼット洗顔サボン クリアウォッシュ（数量限定デザイン）（クロミ）［泡洗顔料］、ロゼット洗顔サボン スムースウォッシュ（数量限定デザイン）（クロミ）［泡洗顔料］
希望小売価格：各770円
容量：各180mL
発売日：2026年6月22日
取扱い：全国のドラッグストア、バラエティショップ（※一部店舗を除く）、ロゼットの各公式オンラインショップ
【ロゼットオンラインショップ】https://rosette.jp/
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664854
（フォルサ）