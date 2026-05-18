天才外科医から“最も礼儀正しい銀行強盗”へ!? 『グッド・ドクター』コンビが放つ新実話ドラマ

大ヒット医療ドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』で世界中を魅了した名コンビが、新たなステージへと動き出した。主演を務めたフレディ・ハイモアと、ヒットメーカーであるデイヴィッド・ショアが、新作ドラマシリーズ『I’m Not Here to Hurt You（原題）』で再びタッグを組むことが明らかになった。米Deadlineが報じている。

『グッド・ドクター』の最強タッグが再び！今度は「実直なマイホームパパ」が犯罪へ手を染める

『I’m Not Here to Hurt You（原題）』は、カナダの配信サービス「Crave」とソニー・ピクチャーズ テレビジョン（SPT）が共同で手掛ける注目作。Blink49スタジオが制作を担い、SPTが米国およびカナダでの配給を担当する。

フレディとデイヴィッドは共同クリエイターとして名を連ね、フレディは主演も兼任。物語のベースとなるのは、「アイルランドで最も礼儀正しい銀行強盗」として知られるようになった実在の男の物語と、アイリッシュ・インディペンデント紙による同名のポッドキャストだ。

ある日、自転車事故で人を死亡させてしまったことをきっかけに、「もう二度と誰も傷つけない」という高潔ながらも不毛な目標に取り憑かれ、やがて犯罪の泥沼へと転落していく実直なマイホームパパの型破りな人生をスリリングに描き出す。

相思相愛の二人が語る、クリエイティブへの熱意と感謝

天才的な能力を持つ自閉症の外科レジデントの成長を描いた『グッド・ドクター』で、7シーズンにわたり苦楽を共にしてきた二人。今回の再始動にあたり、フレディとショアは連名で以下のような熱い声明を発表している。

「結局のところ、僕たちはお互いにまだ完全に終わるつもりはなかったんです。再びコラボレーションできることにワクワクしており、パートナーたちと共にカナダの地に戻れることに興奮しています。そして、ソニーの継続的なサポートには深く感謝しています。さあ、今すぐ仕事に取り掛かりましょう」

スタジオ幹部も大絶賛！国際的なヒットに期待高まる

この強力な再タッグには、プロジェクトを支えるスタジオ幹部陣からも惜しみない賛辞と期待が寄せられている。

ベル・メディアのグローバル・コンテンツ担当副社長であるジャスティン・ストックマンは、「この新シリーズは、Craveが国際的な訴求力を持つプレミアムなオリジナルコンテンツを拡充していく上で、エキサイティングな瞬間となる。複雑なキャラクターを体現するフレディの能力は右に出る者がいない。著名なカナダ人クリエイターであるデイヴィッドと、ソニー・ピクチャーズ テレビジョンとの史上初のプロジェクトでコラボレーションできることを嬉しく思う」とコメント。

また、SPTの最高副社長兼クリエイティブ責任者であるローレン・スタインは、「二人は、信頼とコラボレーション、そして力強いストーリーテリングへの情熱に裏打ちされた、並外れたパートナーシップを築いている。彼らには、複雑で深く共感できる、観客が心から愛さずにはいられない豊かなキャラクターを創り出す独自の才能がある。本作で彼らと再会できるのは、これ以上ない喜びだ」と、二人の絆と手腕を絶賛した。

天才外科医から一転、今度は哀愁漂う銀行強盗へと身を落とす男をフレディがどう演じるのか。そしてデイヴィッドがどのような人間ドラマを紡ぎ出すのか。世界中のドラマファンからの視線が集まっている。

フレディとショアの大ヒットドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』全7シーズンはU-NEXT、Netflixなどで配信中。（海外ドラマNAVI）

参考元：Deadline

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