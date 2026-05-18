メキシコの天気予報士が金属球型ＵＦＯの画像をＸに投稿し、Ｘユーザーの間で激しい議論を呼んでいる。メキシコ紙エル・ヘラルドが１７日、報じた。

メキシコ北東部のヌエボ・レオン州モンテレイの上空に現れた奇妙な金属製の球体が浮かんでいる様子を捉えたとされる画像が拡散している。

ネルソン・バルデス氏（＠ｎｅｌｖａｌｄｅｚ）は「モンテレイの複数の住民から、音を発しない金属製の球体を目撃したという報告が伝わっている。数分間、静止した後、その球体はミトラスの丘の方へ去っていったという。そして、これはＡＩではない。目撃者たちは、目撃以来、強い頭痛が続いていると話している」として、画像を投稿した。

Ｘで拡散された後、この画像はユーザーの間で議論を引き起こした。一部の人々はデジタル編集によって加工された画像ではないかと指摘した一方で、別の人々は金属製のヘリウム風船だった可能性があるとコメントした。

しかし、中には「以前にも似たような物体を見たことがある」と主張する人々もおり、過去にモンテレイ上空で同様の球体が飛行していた証拠を添付する者もいた。

実際、４月にもモンテレイで似たようなＵＦＯが撮影され、「モンテレイ全体がＵＦＯの領域だ」と話題になったことがある。