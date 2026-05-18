今回は、育児ノイローゼの妻をさらに追い詰めた出来事についてのエピソードを紹介します。

息子の癇癪に悩んでいたけど…

「私は3歳の息子がいる主婦ですが、息子がやたらと癇癪を起こすことで悩んでいます。いったん癇癪を起こすとなかなかおさまらないし、噛みついたり物を投げていたりするので、ドキドキします。

夫に息子のことで相談しても、まるで興味がなさそうで、全然話を聞いてくれないのもモヤモヤします。最近は何もやる気が起きず、『私、育児ノイローゼだな……』と思います。

そんなある日、夫の不倫が発覚したんです。結構前から夫の帰りが遅いなと不審に思っていたのですが、不倫が原因だと分かりました。息子の癇癪に夫の不倫と、頭がおかしくなりそうです。『息子も夫も捨てたい……』と思ってしまうこともあり、罪悪感にさいなまれます」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年5月）

▽ ただそれだけ精神的に追い詰められているということですよね。どうか無理をしないでほしいですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。