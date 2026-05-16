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市販のミルクティー飲料を使い、火を使わず電子レンジだけで手軽に作れる本格スイーツの作り方を紹介。



今回のレシピの主役は、「午後の紅茶 ミルクティー」です。大きめの耐熱容器にミルクティー300mlを注ぎ、砂糖大さじ3を加えたら、600Wの電子レンジで3分加熱します。加熱後、沸騰している場合は時間を置いて少し温度を下げるのが失敗しないためのポイントです。



温度が落ち着いたら、ゼラチン5gを固まらないよう全体に振り入れ、泡立て器でしっかりと混ぜて溶かします。さらに生クリーム（植物性ホイップでも可）100mlを加えて全体をなじませたら、好みの器に均等に注ぎ分けます。あとはしっかりと粗熱を取り、ラップをして冷蔵庫で2時間以上冷やし固めれば完成です。



動画の最後では、出来上がったパンナコッタをスプーンですくい上げる様子が映し出され、プルプルとしたなめらかな仕上がりであることが視覚からも伝わってきます。



特別な道具や難しい工程は一切不要で、思い立ったときにすぐ作れるのが嬉しいポイント。ティータイムのお供や、食後のちょっとしたデザートに、ぜひこのお手軽レシピを試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・午後の紅茶 ミルクティー 300ml

・砂糖 大さじ3(お好みで調整)

・ゼラチン 5g

・生クリーム（植物性ホイップ） 100ml



［作り方］

1. 大きめの耐熱容器にミルクティーと砂糖を入れる。

2. 600Wの電子レンジで3分加熱する。（沸騰している場合は1～2分置いて温度を下げる）

3. ゼラチンが固まらないよう全体に振り入れ、泡立て器でしっかりと混ぜて溶かす。

4. 生クリームを加えて混ぜ合わせる。

5. 器に注ぎ入れ、しっかりと冷ます。

6. ラップをして冷蔵庫で2時間以上冷やし固めたら完成。