世界中でバズったドバイチョコの進化系「ドバイチョコスイーツ」ガイド

次々と新しいスイーツが登場し、沼る人が続出中

板チョコの中に、ピスタチオペーストと中東の伝統食材・カダイフ（極細麺状の生地）が入った中東発祥のドバイチョコレート。その進化系として、韓国のカフェ文化の中で生まれた「ドバイチョコスイーツ」の人気が止まらない！

「2024年に、ピスタチオの鮮やかなビジュアルと、カダイフのザクザク食感がSNSやASMR動画などで大きな話題となり、世界中に波及。’25年に韓国でドバイ○○なるスイーツが続々誕生し、その中で爆発的にヒットしたのが、モチモチザクザクの新食感と、マシュマロの伸びる演出が楽しめる『ドバイチョコもち』です。それが昨年12月〜今年1月にかけて日本に上陸し始め、特に韓国グルメの聖地・新大久保のスイーツショップやカフェでは売っていない店はないほど、大流行しています」

と、コリアン・フード・コラムニストの八田靖史さん。ドバイチョコもち上陸から3か月が経ち、今では各店舗がオリジナルのフレーバーやアレンジを展開し、ユニークなドバイチョコスイーツが続々登場中。食べ比べしたり、大量買いしたりと、トレンドに敏感な人が新大久保に押し寄せている。

ドバイチョコもち

モチモチのマシュマロ生地と ザクザクのカダイフが楽しい

モチモチ食感のマシュマロ生地に、ピスタチオペースト、ザクザク食感のカダイフ、チョコレートなどを混ぜ合わせたクリームをたっぷり包み込み、ココアパウダーをまぶしたスイーツ。「ドバイもちクッキー」「ドバイチョンドゥククッキー」とも呼ばれている。驚くほど柔らかくびよ ーんと伸びるので、SNS映え必至！

ハイブリッド食感の関連スイーツが百花繚乱

進化系ドバイチョコもち

たい焼き

ケーキ＆ドーナツ

ラテ

エスプレッソが入ったチョコラテ×ピスタチオクリームの「ドバイチョコラテ」（手前）。甘酸っぱいいちごミルクにピスタチオクリームを合わせたノンカフェインの「ドバイいちごラテ」（奥）各 \980（SHOP 2）。どちらもよく混ぜてから飲むのがおすすめ。カダイフとココアパウダーのトッピングも良いアクセントに。

チュロス

スペインやボルトガル発祥の揚げ菓子とコラボした「ドバイチョコクリーム＆チュロス」￥1,080（SHOP 1）。ピスタチオペーストとカダイフから作った濃厚なドバイソースとチョコクリームに、ピスタチオ粉をまぶしたサクサクのチュロスをディップ。チュロス自体も作りたての生地を揚げているため、もっちり感が強い。

ネクストトレンドは “新食感”がキーワード。

COLUMN

新食感の2つのスイーツが注目度上昇中。（左）マシュマロにイチゴとオレオを合わせたもっちり食感の「マシュマロヌガー ストロベリーオレオ」1パック \1,200（SHOP 1）。（右）もち粉とタピオカ粉を使用し、バターをしみ込ませた外カリッと、中もっちり食感の「バターもち」1個 \180（SHOP 2）。

ショップ情報

DATA

SHOP 1｜111 CHURROS

外はカリッ中はモチッと食感の生地と、注文が入ってから揚げるのがウリのチュロス専門店。

東京都新宿区大久保1-11-10 TEL.非公開 11:00〜22:00 無休 @111_churros

SHOP 2｜cafe guum

焼き菓子専門のカフェ。看板スイーツのフィナンシェは10種類以上。テイクアウト可。

東京都新宿区大久保1-17-7 TEL.03-6228-0603 11:00〜22:00（21:30LO） 無休 @cafe.__.guum

SHOP 3｜Hi Coffee

昨年8月オープン。韓国伝統の建築様式「韓屋（ハノク）」をイメージした建物が素敵。テイクアウト可。

東京都新宿区大久保1-15-8 TEL.非公開 11:00〜22:00 無休 @hicoffee_tokyo

SHOP 4｜HELLO! DONUTS

見た目が愛らしい韓国ドーナツ専門店。テイクアウト可。

東京都新宿区百人町2-2-7 TEL.03-6380-2449 11:00〜22:00（金・土曜〜23:00 、LOは各30分前） 無休 https://hellodonuts.jp/

お話を伺った方

八田靖史さん

コリアン・フード・コラムニスト。韓国留学を経て、韓国料理の奥深さにハマり、Webサイト「韓食生活」（https://www.kansyoku-life.com）を運営。NHKラジオ講座』の講師も務めた。@yasushi_hatta