フォーシーズンズホテル大阪で夕暮れから楽しむドリンクフリーフロー&フレンチビストロ料理

フォーシーズンズホテル大阪の1階にあるオールデイフレンチビストロ｢ジャルダン｣では、テラススペースがオープンしています。緑と光に包まれた開放的な空間では、アフタヌーンティーやフリーフロープランなどが楽しめます。今回は、夕暮れから楽しめる｢ジャルダン トワイライトテラス: フリーフロー&バイツ｣を取材してきました。

ジャルダン トワイライトテラス: フリーフロー&バイツ

フォーシーズンズホテル大阪のオールデイフレンチビストロ｢ジャルダン｣では、夕暮れ時の17時から｢ジャルダン トワイライトテラス: フリーフロー&バイツ｣が開催中です。

通常はテラススペースでの開催なのですが、今回は残念ながら荒天だったため、店内のダイニングスペースで楽しみました。

ドリンクフリーフロー(90分)は、 1名様 3,800円(税込)です。生ビール、ハイボール、レモンサワー、ジン、フランス産ワイン(赤･白)、ソフトドリンクが楽しめます。

フランス産ワイン(赤･白)はお料理に合わせて、飲み比べしてみるのもおすすめです。

ソフトドリンクでは、｢サイチョウ、スパークリングジャスミン｣をいただきました。お酒が苦手な方に特におすすめです。ジャスミンティーベースで、爽やかな味わいです。

グレープフルーツジュースやアップルジュースなどもあります。

おすすめフード

おすすめのお料理を紹介します。｢ミニ和牛バーガー｣2,500円(税込)は、ミニですが食べ応え抜群です。和牛のジューシー感をぜひ味わってみてくださいね。

｢チェリートマト クルトン、バジル｣1,100円(税込)は、バジルがきいていておいしい!クルトンの食感もアクセントに。

｢トリュフワッフルフライ｣1,800円(税込)は、トリュフのいい香りがたまりません。サクッとしたポテトフライは、アルコールとも相性抜群です。

｢海老とマッシュルームのガーリックコンフィ｣1,500円(税込)は、プリプリの海老とマッシュルームでワインとも合います。

別で注文した｢ガーリックトースト｣400円(税込)を、｢海老とマッシュルームのガーリックコンフィ｣につけていただくのもおすすめです。

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ペストリーシェフが手掛けるデザート

デザートにおすすめなのは、｢ファリーヌ バスクチーズケーキ｣2,800円(税込)です。濃厚なチーズの味わいをぜひ味わってみてくださいね。

開放的なテラススペース



いかがでしたか。今回は生憎、荒天だったため、開放的なテラススペースでの食事ではありませんでしたが、店内のダイニングスペースも広々としていて雰囲気がよかったです。

ぜひ、贅沢な時間を過ごしてみてくださいね。

ジャルダン トワイライトテラス: フリーフロー&バイツ

期間:～2026年10月31日(土)まで

時間: 17:00～21:30(最終入店 20:00/ラストオーダー 21:00)

取材協力/フォーシーズンズホテル大阪