既読・返信・終わらせ方…。男性の本命LINEにだけ見られる“共通点”
LINEは、気持ちが一番見えやすいツールの１つ。本命相手には“やり取りの仕方”に違いが出るものです。男性の本命LINEには今回紹介するような“共通点”があります
やり取りを“終わらせない返事”になる
男性は本命相手とのLINEでは、「了解」で終わらない傾向があります。質問を返したり、「また教えて」とやり取りが続くような返事をしてくるでしょう。この“会話を切らそうとしない動き”が大きな特徴です。
返信が遅れても“フォローが入る”
男性は本命相手には、返信が遅れたまま放置しません。「遅くなってごめん」と一言入れたり、内容を丁寧に返したりするでしょう。ここに、“雑に扱っていない意識”が表れます。
“日常の出来事”を報告してくる
男性は本命相手には、用事がなくても連絡するようになります。「これ見た」「今こんな感じ」と、日常の出来事を報告してくるでしょうこの“つながっていたい感覚”も、本命LINEの特徴です。
LINEのメッセージは無意識に本音が出てしまうもの。やり取りを続けようとしているのかを観察すれば、男性の本心はかなり見えやすくなります。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼遊びじゃない証拠。男性の「次はあそこ行こう！」は決定的な本命サイン