【漢字クイズ】「躍起」はなんて読む？必死なときにはこうなります
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「躍起」はなんて読む？
漢字の「躍」は躍動（やくどう）、活躍（かつやく）といった言葉で使われていますね。
一方、「起」は、起点（きてん）、起床（きしょう）などの熟語でみなさんにもなじみ深いと思います。
しかし、この熟語の読みは「やくき」ではありません。
いったい、なんと読むのかわかりますか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「やっき」でした！
躍起とは、焦ってむきになったり、いらだってやきもきしたりする様子を指します。
ほかに、踊り立つこと、勢いよく立つことといった意味もありますよ。
一般には、「躍起になって反論する」といった用法で使われます。「躍（やく）」という漢字は、高くはねあがる、勢いよく動き回るといった意味を持っているのです。
一方、「起（き）」という漢字には多くの用法がありますが、起き上がる、活動を始めるという意味もあります。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
ライター Ray WEB編集部