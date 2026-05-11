【漢字クイズ】「躍起」はなんて読む？必死なときにはこうなります

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「躍起」はなんて読む？ 漢字の「躍」は躍動（やくどう）、活躍（かつやく）といった言葉で使われていますね。 一方、「起」は、起点（きてん）、起床（きしょう）などの熟語でみなさんにもなじみ深いと思います。 しかし、この熟語の読みは「やくき」ではありません。 いったい、なんと読むのかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「やっき」でした！ 躍起とは、焦ってむきになったり、いらだってやきもきしたりする様子を指します。 ほかに、踊り立つこと、勢いよく立つことといった意味もありますよ。 一般には、「躍起になって反論する」といった用法で使われます。「躍（やく）」という漢字は、高くはねあがる、勢いよく動き回るといった意味を持っているのです。 一方、「起（き）」という漢字には多くの用法がありますが、起き上がる、活動を始めるという意味もあります。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部