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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「商社マンにインタビュー」と題した動画を公開した。ファッション系の専門商社で働く20代・30代の男性2人が登場し、仕事の実態や「今を生きる」という豪快な金銭感覚を明かしている。



動画には、同じ職場で働く28歳の男性と32歳の男性が登場。28歳が先輩、前職でコスメの仕事をしていた32歳が後輩という、年が逆転した関係性を持つ。互いの印象を問われると、後輩は先輩について「めちゃくちゃ軽い」と笑いを誘いつつも、「カリスマ性と優しさ、この2つを兼ね備えたEQ・IQのプロ」と絶賛。先輩も後輩を「明るいし頭のいい回答」と評価し、息の合ったやり取りを見せる。



仕事について、将来は「海外駐在したい」と語る先輩。1番ハードな1日は朝7時から22時頃まで及ぶこともあるというが、それでも頑張れる理由は「周りの人がいいから」と即答。職場には2人のような雰囲気の人が多いかという質問には、「しかいないですね」と揃って笑顔を見せた。



話題はお金の使い方へ。主に「飲み、服、旅行」にお金を使っているといい、服には月に10万円近くを費やすこともあるという。さらに、最近行ったコロンビア旅行では、現地人がショットグラスを回し続ける飲み方に驚愕。「郷に入れば郷に従えで、死ぬまでいくぞと」と、全力で現地のノリを楽しんだエピソードを振り返った。



これだけお金を使っているものの、節約は一切していないと語る2人。「貯金額は？」というストレートな質問には「ほぼないです」と即答。「前だけ見てる」「今を生きる」と言い切る姿からは、後先を心配するよりも今の経験に投資する潔い生き方がうかがえる。また、欲しいものを問われた先輩は「大谷翔平になりたい」と語り、前人未到の領域に挑み、外野を気にしない姿勢への憧れを口にした。一方、後輩は現在愛用しているカルティエの時計を指し、一つのものを大切に使っている様子をアピールした。



最後は、後輩が先輩に向けて「そのまま教えてください。めっちゃ教えるの上手なんで」とエールを送り、対談を締めくくった。ハードな労働環境にありながらも、人間関係に恵まれ、今を全力で楽しむ彼らのポジティブなマインドが凝縮されたインタビューとなっている。