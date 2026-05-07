爆騰相次ぐ「AI・ツルハシ」銘柄、ここから狙うグロース株を大選抜 ＜株探トップ特集＞
―生成AI革命はインフラ分野こそが富の源流、出遅れグロース市場が草刈り場に―
東京株式市場が大活況の様相を呈している。日経平均株価は4月27日に終値で初めて6万円台に乗せ最高値を更新、リスクオンの流れを鮮明とした。その際、指数寄与度の高いAI・半導体関連の主力株を中心に異彩人気を博する銘柄が続出した。さすがに買い疲れ感も否めずその後は調整局面に移行し、5万9000円台で上下動を繰り返していたが、ゴールデンウィーク明けとなった7日は再び強気一辺倒に傾斜した。
この日、日経平均は3000円を大幅に上回る急騰でザラ場に6万3000円まで一気に駆け上がり最高値街道に回帰している。ここまでイラン情勢に振り回され続けてきたが、米国とイランの戦闘終結を巡る交渉がいよいよ大詰めを迎えているとの見方が支配的だ。トランプ米大統領の厭戦気分がマーケットにも伝わっており、足もと原油先物価格の急落がそれを如実に映す舞台装置となっている。
●グロース市場への資金流入も秒読み
そうしたなか、企業の決算発表も今週末から来週にかけて佳境に突入する。投機性の強い短期資金による決算プレーにどうしても目が行きがちだが、基本は決算跨（また）ぎを避けて、テーマ性のある銘柄を中期スタンスで仕込むのが王道といえる。とはいえ、プライム市場の主力銘柄はバリュエーション面で既に割高感が拭えず、値がさ株が多いだけに大部分の個人投資家にとって参戦のハードルは非常に高い。今は騎虎の勢いでモメンタム相場が続いているが、上値が重くなった時のリスクも考えておかなければならない。そこで、ここはあえて「人の行く裏に道あり花の山」で相対的に出遅れているグロース市場に活路を見いだすのが投資作戦として妙味がある。
グロース市場は金利上昇が常にネガティブ材料として意識されやすいが、現状は日銀の6月利上げまでは織り込んだ状態といってよい。6月以降は12月中旬開催の金融政策決定会合まで利上げが行われないという観測は根強く、仮にそうであるとすれば、年末までの約半年間のタームはグロース市場にとっては相応のモラトリアム効果が期待できる。グロース市場250指数は年初から下値切り上げ波動を継続しているものの、最高値圏を舞い上がる日経平均のハイパフォーマンスには遠く及ばない。コロナショック後の過剰流動性相場で日経平均は大化けしたが、グロース250の時価近辺は10年タームでみて依然として底値ボックス圏の推移から抜け出ていない。今はリターンリバーサルの観点でグロース市場へのローテーションが起こり得るタイミングである。
●生成AIのインフラ担当に負け組不在
そして、ターゲットとなるのはデータセンターなどのインフラ投資がこれから佳境入りを迎える AI周辺の銘柄ということになる。グロース市場はAI関連の宝庫でもある。ただし、今マーケットで注目されているのは、AI関連でもプレーヤーとしてではなく、その活躍のステージを作る側、インフラ分野で商機を捉える銘柄だ。
これは、株式市場で「ツルハシ銘柄」と呼ばれている。AIを駆使してソリューション・ビジネスを展開する企業は数多いが、どこが勝者たり得るのか、競争を勝ち抜く未来の出世株を正確に選別するという作業は困難が伴う。しかし、プレーヤーにツルハシやスコップを売る側は、勝者が誰であっても関係なく、ビジネスチャンスをものにすることが可能である。いわば敗者側に回ることのない戦いなのだ。現在進行形で加速する 生成AI革命だが、これを「ゴールドラッシュ」とするならば、それを掘り当てるために使う「ツルハシ」を提供する側が実は真の利益獲得者であるというストーリーである。
東京株式市場が大活況の様相を呈している。日経平均株価は4月27日に終値で初めて6万円台に乗せ最高値を更新、リスクオンの流れを鮮明とした。その際、指数寄与度の高いAI・半導体関連の主力株を中心に異彩人気を博する銘柄が続出した。さすがに買い疲れ感も否めずその後は調整局面に移行し、5万9000円台で上下動を繰り返していたが、ゴールデンウィーク明けとなった7日は再び強気一辺倒に傾斜した。
この日、日経平均は3000円を大幅に上回る急騰でザラ場に6万3000円まで一気に駆け上がり最高値街道に回帰している。ここまでイラン情勢に振り回され続けてきたが、米国とイランの戦闘終結を巡る交渉がいよいよ大詰めを迎えているとの見方が支配的だ。トランプ米大統領の厭戦気分がマーケットにも伝わっており、足もと原油先物価格の急落がそれを如実に映す舞台装置となっている。
●グロース市場への資金流入も秒読み
そうしたなか、企業の決算発表も今週末から来週にかけて佳境に突入する。投機性の強い短期資金による決算プレーにどうしても目が行きがちだが、基本は決算跨（また）ぎを避けて、テーマ性のある銘柄を中期スタンスで仕込むのが王道といえる。とはいえ、プライム市場の主力銘柄はバリュエーション面で既に割高感が拭えず、値がさ株が多いだけに大部分の個人投資家にとって参戦のハードルは非常に高い。今は騎虎の勢いでモメンタム相場が続いているが、上値が重くなった時のリスクも考えておかなければならない。そこで、ここはあえて「人の行く裏に道あり花の山」で相対的に出遅れているグロース市場に活路を見いだすのが投資作戦として妙味がある。
グロース市場は金利上昇が常にネガティブ材料として意識されやすいが、現状は日銀の6月利上げまでは織り込んだ状態といってよい。6月以降は12月中旬開催の金融政策決定会合まで利上げが行われないという観測は根強く、仮にそうであるとすれば、年末までの約半年間のタームはグロース市場にとっては相応のモラトリアム効果が期待できる。グロース市場250指数は年初から下値切り上げ波動を継続しているものの、最高値圏を舞い上がる日経平均のハイパフォーマンスには遠く及ばない。コロナショック後の過剰流動性相場で日経平均は大化けしたが、グロース250の時価近辺は10年タームでみて依然として底値ボックス圏の推移から抜け出ていない。今はリターンリバーサルの観点でグロース市場へのローテーションが起こり得るタイミングである。
●生成AIのインフラ担当に負け組不在
そして、ターゲットとなるのはデータセンターなどのインフラ投資がこれから佳境入りを迎える AI周辺の銘柄ということになる。グロース市場はAI関連の宝庫でもある。ただし、今マーケットで注目されているのは、AI関連でもプレーヤーとしてではなく、その活躍のステージを作る側、インフラ分野で商機を捉える銘柄だ。
これは、株式市場で「ツルハシ銘柄」と呼ばれている。AIを駆使してソリューション・ビジネスを展開する企業は数多いが、どこが勝者たり得るのか、競争を勝ち抜く未来の出世株を正確に選別するという作業は困難が伴う。しかし、プレーヤーにツルハシやスコップを売る側は、勝者が誰であっても関係なく、ビジネスチャンスをものにすることが可能である。いわば敗者側に回ることのない戦いなのだ。現在進行形で加速する 生成AI革命だが、これを「ゴールドラッシュ」とするならば、それを掘り当てるために使う「ツルハシ」を提供する側が実は真の利益獲得者であるというストーリーである。