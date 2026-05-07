日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）。5月7日（木）は、横山裕・郄木菜那・永尾柚乃による茨城・日帰りのんびり旅を特集。最年少・9歳の柚乃ちゃんがポジティブ全開でリードし、それに応える横山・郄木の世代を超えたトリオの息の合った掛け合いは必見！

年間100万人以上が訪れる「那珂湊おさかな市場」では、ネタがデカすぎる回転寿司「市場寿し」に潜入。お皿からはみ出る巨大な「マグロ赤身」が2貫で165円、8種類の旬の魚介が山盛りの「海鮮軍艦」が385円など、水産会社直営ならではの鮮度と安さで、驚愕のコスパを誇り1時間待ちが当たり前の大人気店。柚乃ちゃんは超特大なネギトロ軍艦を口いっぱいに頬張りながら、大人顔負けに「ガリ」を求める。激渋な食リポに横山が「俺が食べられるようになったのは30超えてからやぞ！」と突っ込むほどの食通ぶりを発揮する。

日本一のメロンの産地・鉾田市にある「深作農園」では、北海道出身の郄木がメロン大国・茨城の極上メロンを実食し「果汁です！」とその瑞々しさに驚きを隠せない。総重量1kgを超えるメロン型のバウムクーヘンや、水分の代わりに全てメロン果汁で生地をこねた、1日300個限定のメロンパンなどもいただく。

筑波山の麓にある「神生バラ園」では、2026年発表の紫色のバラ「クロノスフィア」や1827年に発見されたという緑のバラなど、20種類以上の希少な品種が登場。バラ摘み体験では、翌日に誕生日を控えた木曜シーズンレギュラー・榊原郁恵のために、横山が自ら「淡い系」の大人な花束を制作。本日、生放送のスタジオでのプレゼントに注目！

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