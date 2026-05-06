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知らないと損をする人間関係の罠？「良くない人」に狙われるうかつな会話7選

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【注意点】今の時代にうかつに話さない方がいいこと7選／悪い人に狙われやすい会話内容とは？」と題した動画を公開した。動画では、カウンセラーのRyota氏が悪意を持つ人に狙われやすい人がうかつに話してしまっている7つの会話内容を取り上げ、自分を守るためのコミュニケーション術を解説している。



Ryota氏はまず、なぜか良くない人に狙われやすい人は、妬みや嫉妬につながる「自分が豊かである話」を無意識にしてしまっていると指摘する。年収やボーナスの額だけでなく、「ふるさと納税」や「子供の習い事の数」といった話題からも豊かさが推測され、騙そうとする人を引き寄せてしまう危険性を語る。また、「社会的地位」や「家の大きさ・乗っている車」といったライフスタイルに関する話題も、他者からのマウントや不要な嫉妬を買う原因になると警告し、具体的な企業名や役職は濁す方が賢明だと説いた。



さらに、精神的な弱みをさらけ出すことも危険だと警鐘を鳴らす。「ひとりぼっちで孤立している」という話題は、相談相手がいないとみなされ、洗脳や詐欺のターゲットにされやすくなる。「相談できる相手がいる」とアピールすることが、悪意を持つ人への抑止力になるとアドバイスする。



加えて、「勧められると買ってしまう」といった「押しに弱い性格」や、「過去に騙されたことがある」という経験談も、悪意を持つ人に「この人は押せばいける」という隙を与える行為だという。特にSNSのプロフィールに「過去に騙された」と記載することは、自ら弱点を公開しているようなものだと注意を促した。



人間関係の初期段階では自己開示を最小限に留め、当たり障りのない会話にとどめることが、不要なトラブルを未然に防ぐ第一歩となる。「相手の人間性に問題がないと分かってから深い話をする」という段階的なコミュニケーションが、現代を安全に生き抜くための重要な処世術であると結論づけている。