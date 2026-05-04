【牡羊座】週間タロット占い《来週：2026年5月11日〜5月17日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月11日〜5月17日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月4日〜5月10日｜総合運＆恋愛運TOP３
『卑屈になってしまうこともあります』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
自分の理想に到達しないことが多く、不安になることも多いです。楽しそうに生きている人達が羨ましいでしょう。強がってみても手応えはないです。仕事や公の場では、自分も混ぜて欲しいと思う人達がいます。相性が良くないので、不要に近づいていかない方が良いでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
相手に大事にしてもらって無いと感じることが多いです。実際は、全然違う事実が隠れていることもありそうです。相手には相手の苦労や葛藤があると思うと良いでしょう。シングルの方は、とても幼稚なことで悩んでしまう人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたの価値観に合わせて変化しようとしています。
｜時期｜
5月11日 良い情報が入る ／ 5月17日 恋愛運アップ
｜ラッキーアイテム｜
サプリメント
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞