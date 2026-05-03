キャンプのとき「もう来るな！」と言いたくなる女子の行動９パターン
アウトドアブームの今、キャンプやバーベキューに誘われる機会も多いでしょう。しかし、そのときの態度によっては男性から「誘わなきゃよかった」と思われることもあるようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「キャンプのとき『もう来るな！』と言いたくなる女子の行動」をご紹介します。
【１】朝が弱く、いつまでもテントで寝ている
「集団行動ができない子がいると正直面倒」（20代男性）など、マイペースでまわりに合わせることができないと「連れてこなきゃよかった」というムードが漂いそうです。夜型生活の人は、キャンプ前に体内時計を調整する努力が必要でしょう。
【２】体力がないのにはしゃぎすぎて体調を崩してしまう
「大人なんだから体調管理は自分でして！」（20代男性）など、一人でも体調を崩すと、まわりの人も心から場を楽しめなくなってしまうもの。自分一人の問題ではないので、よくよく注意が必要です。特にアウトドア慣れしていない人は、体力を温存するくらいの気持ちで過ごしましょう。
【３】キャンプにまで来て化粧直しばかりしている
「街なかにいるわけじゃないんだから…」（20代男性）など、キャンプでメイクばかり気にしていると悪目立ちしそうです。大きめのサングラスをかけたり、帽子をかぶるなどして、まわりの視線から化粧崩れをガードしてはいかがでしょうか。
【４】ネイルや服の汚れを気にして作業を手伝おうとしない
「じゃあオレは汚れていいってこと？ ひどいなぁ」（20代男性）など、あからさまに汚れを嫌がって作業から外れていると、男性陣からブーイングが出そうです。キャンプでは多少は汚れるものと割りきって、着ていく服を考えましょう。
【５】携帯ばかり触っていてアウトドアを楽しもうとしない
「そういう態度なら来ないでほしかった」（20代男性）など、自然を楽しむシチュエーションで携帯ばかり見られると、一緒に行ったメンバーにガッカリされそうです。キャンプに行ったら「携帯を触るのは写真を撮るときだけ」くらいの気持ちに切り替えましょう。
【６】「ダルい」「帰りたい」など場を盛り下げることを言う
「こっちのテンションまで下がる」（20代男性）など、キャンプは大勢で行くことが多いもの。みんなの前で女性にワガママを言われると、誘った男性の立場もなくなるというものです。協調性第一で、率先して場を盛り上げるくらいの気概を見せましょう。
【７】お客様気分ですべて男任せにする
「力仕事はこっちがするけど、少しは手伝ってほしい」（20代男性）など、いくら誘われて出かけたとしても、あまりに「お客様」な態度では、男性から不満が出ても仕方がありません。料理を担当するなど、得意分野で活躍の場を見つけてはいかがでしょうか。
【８】日焼けや虫など当たり前のことを嫌がる
「これがガマンできないなら来るなよー（苦笑）」（20代男性）など、アウトドアにつきものの事柄に対して不満を言うと「オイオイ…」と思われそうです。行ってから文句を言うよりは、「虫が本当に苦手なの」など、事前にお断りしたほうがまだ印象がいいでしょう。
【９】明らかにキャンプ向きではないファッションで現れる
「ヒールにミニスカートとか、どういうつもりなんだろう」（20代男性）など、お洒落をしていきたい気持ちはわかりますが、場違いなファッションは考えもの。せめてヒールの低いぺたんこ靴とショーパンなど、動きやすさを考えた格好をしましょう。
ほかにも「キャンプでのこんな女子の態度が嫌われる」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
【１】朝が弱く、いつまでもテントで寝ている
「集団行動ができない子がいると正直面倒」（20代男性）など、マイペースでまわりに合わせることができないと「連れてこなきゃよかった」というムードが漂いそうです。夜型生活の人は、キャンプ前に体内時計を調整する努力が必要でしょう。
「大人なんだから体調管理は自分でして！」（20代男性）など、一人でも体調を崩すと、まわりの人も心から場を楽しめなくなってしまうもの。自分一人の問題ではないので、よくよく注意が必要です。特にアウトドア慣れしていない人は、体力を温存するくらいの気持ちで過ごしましょう。
【３】キャンプにまで来て化粧直しばかりしている
「街なかにいるわけじゃないんだから…」（20代男性）など、キャンプでメイクばかり気にしていると悪目立ちしそうです。大きめのサングラスをかけたり、帽子をかぶるなどして、まわりの視線から化粧崩れをガードしてはいかがでしょうか。
【４】ネイルや服の汚れを気にして作業を手伝おうとしない
「じゃあオレは汚れていいってこと？ ひどいなぁ」（20代男性）など、あからさまに汚れを嫌がって作業から外れていると、男性陣からブーイングが出そうです。キャンプでは多少は汚れるものと割りきって、着ていく服を考えましょう。
【５】携帯ばかり触っていてアウトドアを楽しもうとしない
「そういう態度なら来ないでほしかった」（20代男性）など、自然を楽しむシチュエーションで携帯ばかり見られると、一緒に行ったメンバーにガッカリされそうです。キャンプに行ったら「携帯を触るのは写真を撮るときだけ」くらいの気持ちに切り替えましょう。
【６】「ダルい」「帰りたい」など場を盛り下げることを言う
「こっちのテンションまで下がる」（20代男性）など、キャンプは大勢で行くことが多いもの。みんなの前で女性にワガママを言われると、誘った男性の立場もなくなるというものです。協調性第一で、率先して場を盛り上げるくらいの気概を見せましょう。
【７】お客様気分ですべて男任せにする
「力仕事はこっちがするけど、少しは手伝ってほしい」（20代男性）など、いくら誘われて出かけたとしても、あまりに「お客様」な態度では、男性から不満が出ても仕方がありません。料理を担当するなど、得意分野で活躍の場を見つけてはいかがでしょうか。
【８】日焼けや虫など当たり前のことを嫌がる
「これがガマンできないなら来るなよー（苦笑）」（20代男性）など、アウトドアにつきものの事柄に対して不満を言うと「オイオイ…」と思われそうです。行ってから文句を言うよりは、「虫が本当に苦手なの」など、事前にお断りしたほうがまだ印象がいいでしょう。
【９】明らかにキャンプ向きではないファッションで現れる
「ヒールにミニスカートとか、どういうつもりなんだろう」（20代男性）など、お洒落をしていきたい気持ちはわかりますが、場違いなファッションは考えもの。せめてヒールの低いぺたんこ靴とショーパンなど、動きやすさを考えた格好をしましょう。
ほかにも「キャンプでのこんな女子の態度が嫌われる」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）