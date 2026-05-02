エチュードの新作マスカラで叶う♡束感ロングまつ毛の最旬アイメイク

韓国コスメブランドエチュードから、待望の新作マスカラが登場♡人気シリーズ「カールフィックスマスカラ」から、より長さと束感にフォーカスした新タイプが仲間入りします。湿気や暑さに負けない上向きまつ毛を叶え、夏のアイメイクを格上げしてくれる注目アイテムです♪

新作ロングラッシュの魅力

「カールフィックスマスカラ ロングラッシュ ブラック」は、長さと存在感を追求した新タイプ。

カールフィックスマスカラ ロングラッシュ ブラック



価格：1,650円（税込）

長さと種類の異なる2種類のファイバーを配合し、重ねるたびにまつ毛がぐんと伸びる設計に。ダマになりにくく、アイドルのような束感まつ毛を簡単に演出できます。

発売は2026年5月29日よりQoo10日本公式ストアにて先行、6月3日から全国のバラエティストア、ドラッグストア（一部店舗除く）、楽天、Amazonでも順次展開されます。

容量：8g

エテュセ夏コスメ2026♡透明感を叶える新作アイカラー＆マスカラ登場

カールもキープ力も妥協なし

既存シリーズの魅力であるカールキープ力はそのままに、24時間*¹上向きまつ毛をキープ。湿気や汗に負けず、美しいカールを長時間キープします。

さらに、Weightlessワックス*²配合で軽やかなつけ心地を実現。ジェリーのようななめらかなテクスチャーがまつ毛1本1本に密着し、重ね塗りしても負担を感じにくいのが特徴です。

セパレート仕上げで印象的な目元

専用ブラシは短いまつ毛までしっかりキャッチし、根元からぐっと持ち上げながらセパレート。自然な束感とロング効果で、ぱっちりとした印象的な目元に仕上がります♡

マルチファイバー*³の効果で、繊細さとボリューム感を両立。ナチュラルにも華やかにもアレンジできる万能マスカラです。

夏のまつ毛メイクをアップデート♡

エチュードの新作マスカラは、ロング・カール・束感をすべて叶える頼もしい一本。暑い季節でも美しいまつ毛をキープし、目元の印象をぐっと引き上げてくれます。

毎日のメイクに取り入れて、自分らしい魅力を引き出すアイメイクを楽しんでみてくださいね♪