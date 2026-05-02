佐久間大介、森香澄の“オススメ”に大興奮 「正直こんなにすごいやつだって思ってなかった」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう2日に放送される。
【番組カット】弾ける笑顔！せいろ愛に目覚めた佐久間大介＆日村勇紀
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回のテーマは“せいろ”。せいろ料理にどハマリしているというタレントの森香澄をゲストに迎え、せいろの魅力に迫る。
昨今SNSを中心に「せいろ蒸し」が話題を集め、昨年のトレンド料理ワード大賞では大賞を受賞するなど大ブームの“せいろ”。その魅力は、手軽さと無限に広がるレシピにあった。森は、以前はほとんど料理をしていなかったものの、せいろを使い始めたことで、今では週の半分はせいろ料理を作っていると明かす。
そんなせいろの沼にどっぷりハマっているという森とともに、サクヒムもせいろ料理を体験。チーズフォンデュや蒸しサケ定食、さらにはバターチキンカレーやオリジナル蒸し麺までありとあらゆるメニューが登場し、大盛り上がりに。佐久間は「正直こんなにすごいやつだって思ってなかった」と興奮をみせ、日村も「ほんとに大成功だよ」と、あまりの手軽さと想像を超えるおいしさに驚きをみせる。
【番組カット】弾ける笑顔！せいろ愛に目覚めた佐久間大介＆日村勇紀
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回のテーマは“せいろ”。せいろ料理にどハマリしているというタレントの森香澄をゲストに迎え、せいろの魅力に迫る。
そんなせいろの沼にどっぷりハマっているという森とともに、サクヒムもせいろ料理を体験。チーズフォンデュや蒸しサケ定食、さらにはバターチキンカレーやオリジナル蒸し麺までありとあらゆるメニューが登場し、大盛り上がりに。佐久間は「正直こんなにすごいやつだって思ってなかった」と興奮をみせ、日村も「ほんとに大成功だよ」と、あまりの手軽さと想像を超えるおいしさに驚きをみせる。