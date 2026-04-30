マメ クロゴウチが26年春夏のインスピレーション源を青山の旗艦店で展示　ガラス作品など

「マメ クロゴウチ（Mame Kurogouchi）」が、2026年春夏コレクション「Reflection」の発売を記念し、Mame Kurogouchi Aoyamaでコレクションのインスピレーション源を展示する。期間は5月6日から6月15日。

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2026年春夏コレクションは、デザイナー 黒河内真衣子の原風景に立ち返り、朧げな記憶の情景を再現。溶けゆく氷や曇りガラス越しの風景といった断片的なイメージを日本独自の和ガラスに落とし込み、「透明性」「ゆらぎ」「幽かさ」として衣服へと昇華した。

同展示では、フランス・パリのOGATA Parisで開催したランウェイショーに合わせてメディア向けに発表した後、兵庫・神戸のVague Kobeで展示した内容を再構成。コレクションを象徴する磨硝子を用いたインスタレーションをはじめ、コレクション制作時にリサーチで参照した書籍、黒河内自身が蒐集してきたガラス作品、制作の源泉となった私的なノートを公開する。

◾️Mame Kurogouchi 2026SS Collection “Reflection” インスピレーション展

開催期間：2026年5月6日（水）〜6月15（月）

会場：Mame Kurogouchi Aoyama

所在地：東京都港区北青山3-8-3

営業時間：

水曜〜月曜日：13:00〜20:00

休店日：火曜日