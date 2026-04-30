ニッチフレグランス専門店「ノーズショップ（NOSE SHOP）」が、ニューヨーク生まれのフレグランスブランド「シロ（CIRO）」（全6種、各100mL 各3万6300円）の取り扱いを再開した。麻布台店、有楽町店、ONE FUKUOKA店、公式オンラインストアで販売している。

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シロは、1920年代にジェイコブ・ S・ウィードコフ（Jacob S. Wiedhopf）によってアメリカ・ニューヨークで誕生。感情にアプローチする独自のクリエイションで注目を集めたが、1961年に休止した。その後、2018年にルームフレグランスブランド「リナーリ（LINARI）」のファウンダーであるレイナー・ディエシェ（Rainer Diersche）によって復活を遂げ、現代のパフューマーの再解釈によって新たな感性を吹き込まれた香りを展開している。

ノーズショップは過去にシロを取り扱っていたが、今回再開し、6つのオードパルファムを揃える。トルコローズ、ミモザなどで魅惑のブーケをイメージした「フラワリーズ」、ダマスクローズを用いて恋人同士のとろけるような時間を香りで表現した「ルール ロマンティック」、イランイラン、アイリスから始まる仮面舞踏会が着想源の「マスケ」、ベルガモット、セージ、インセンスなどで言葉の力を信じる精神へのオマージュ「プタハ」、フェミニンでコケティッシュな魅力と満ち溢れる自身を持ち合わせる女性像を描いた「コロンビーナ」、グリーンティー、ジャスミン、ローズの重なりが繊細に香る「カメリア デュ モロッコ」をラインナップする。

◾️ノーズショップ：公式サイト