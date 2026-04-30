母の日はスヌーピーとともに「ありがとう」を。2200円から買える、かわいすぎるフラワーギフト5種
[SHEAD][/SHEAD]2026年の母の日は、5月10日(日)。「お母さんに何を贈ろう…」と毎年悩んでしまう人にこそチェックしてほしいのが、スヌーピーモチーフの母の日フラワーギフトだ。ラインナップは全5種類、2200円からそろっている。
【画像】スヌーピーのフラワーギフトをもっと見る
■インパクト抜群な「お花スヌーピー」
一番のインパクトは、なんといっても「お花スヌーピー Zigzag (Thank you)」(4620円)。ポンポン菊とアジサイのプリザーブドフラワーに囲まれたスヌーピーが、ひょっこり顔を出している。チャーリー・ブラウンのあのジグザグTシャツをモチーフにしたカップに収まっていて、「Thank you!」のハートピックがちょこんと添えられている。本体は直径約10×高さ13センチと、玄関やリビングにさりげなく飾れるサイズ感だ。
■仲良し2人をフィーチャーした「スヌーピーフラワーキャニスター」
お花の中でハグするスヌーピーとウッドストックがかわいい「スヌーピーフラワーキャニスター (HUG)」(4290円)。ピンクのミニカーネーションに、白のアジサイ、黄色い小花がバランスよく入っていて、お花のカラーリングがとにかく華やか。陶器のキャニスターには、2人が寄り添うイラストと、花柄のあしらいがプリントされている。
■スノードームみたいな特別感「スヌーピーテラリウム」
ガラスドームの中に小さな世界が広がる「スヌーピーテラリウム (HUG)」(3850円)も見逃せない。マイクロカーネーションやアジサイ、モスで仕立てた“小さなお庭”の中心に、スヌーピーとウッドストックが寄り添う姿が。ガラス越しに見るアレンジメントは、まるでスノードームのような特別感がある。リボンがかけられたパッケージのまま渡せるのもうれしいポイントだ。
■PEANUTSの名シーンが器に！「スヌーピーリトルガーデン」
もう少しコンパクトで、場所を選ばず飾れるものを探しているなら「スヌーピーリトルガーデン (HUG)」(2750円)を。本体は幅5.5×奥行5.5×高さ9センチというミニサイズで、「I DON'T KNOW.. MAYBE SOME FLOWERS DON'T LIKE TO BE PICKED..(わからないな…もしかしたら、摘まれたくない花だってあるのかもしれない)」というコミックのワンシーンが器にプリントされている。PEANUTSらしい“子どもの純粋な問いかけ”と“大人がハッとさせられる視点”が同居している名場面のひとつ。
■2200円で贈れる気軽さが魅力「スヌーピーフラワーミニカップ」
そして最もお手頃なのが「スヌーピーフラワーミニカップ」(2200円)。マグカップ型の器にミニカーネーションとアジサイ、カスミソウをぎゅっと詰め込んだ一品で、キッチンや洗面所にちょこんと置けるサイズ感だ。「あんまり大げさなものは気が引けるけど、何か贈りたい」という気持ちにちょうどいい。
どのアイテムも花材はプリザーブドフラワー＆ドライフラワー仕立てだから、水やり不要で長く楽しめるのも魅力だ。購入できるのは、全国のスヌーピータウンショップと、PEANUTS公式オンラインショップ「おかいものスヌーピー」。なお、店舗によって品ぞろえが異なるので、気になる人は近くのスヌーピータウンショップに問い合わせてみて。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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■インパクト抜群な「お花スヌーピー」
一番のインパクトは、なんといっても「お花スヌーピー Zigzag (Thank you)」(4620円)。ポンポン菊とアジサイのプリザーブドフラワーに囲まれたスヌーピーが、ひょっこり顔を出している。チャーリー・ブラウンのあのジグザグTシャツをモチーフにしたカップに収まっていて、「Thank you!」のハートピックがちょこんと添えられている。本体は直径約10×高さ13センチと、玄関やリビングにさりげなく飾れるサイズ感だ。
お花の中でハグするスヌーピーとウッドストックがかわいい「スヌーピーフラワーキャニスター (HUG)」(4290円)。ピンクのミニカーネーションに、白のアジサイ、黄色い小花がバランスよく入っていて、お花のカラーリングがとにかく華やか。陶器のキャニスターには、2人が寄り添うイラストと、花柄のあしらいがプリントされている。
■スノードームみたいな特別感「スヌーピーテラリウム」
ガラスドームの中に小さな世界が広がる「スヌーピーテラリウム (HUG)」(3850円)も見逃せない。マイクロカーネーションやアジサイ、モスで仕立てた“小さなお庭”の中心に、スヌーピーとウッドストックが寄り添う姿が。ガラス越しに見るアレンジメントは、まるでスノードームのような特別感がある。リボンがかけられたパッケージのまま渡せるのもうれしいポイントだ。
■PEANUTSの名シーンが器に！「スヌーピーリトルガーデン」
もう少しコンパクトで、場所を選ばず飾れるものを探しているなら「スヌーピーリトルガーデン (HUG)」(2750円)を。本体は幅5.5×奥行5.5×高さ9センチというミニサイズで、「I DON'T KNOW.. MAYBE SOME FLOWERS DON'T LIKE TO BE PICKED..(わからないな…もしかしたら、摘まれたくない花だってあるのかもしれない)」というコミックのワンシーンが器にプリントされている。PEANUTSらしい“子どもの純粋な問いかけ”と“大人がハッとさせられる視点”が同居している名場面のひとつ。
■2200円で贈れる気軽さが魅力「スヌーピーフラワーミニカップ」
そして最もお手頃なのが「スヌーピーフラワーミニカップ」(2200円)。マグカップ型の器にミニカーネーションとアジサイ、カスミソウをぎゅっと詰め込んだ一品で、キッチンや洗面所にちょこんと置けるサイズ感だ。「あんまり大げさなものは気が引けるけど、何か贈りたい」という気持ちにちょうどいい。
どのアイテムも花材はプリザーブドフラワー＆ドライフラワー仕立てだから、水やり不要で長く楽しめるのも魅力だ。購入できるのは、全国のスヌーピータウンショップと、PEANUTS公式オンラインショップ「おかいものスヌーピー」。なお、店舗によって品ぞろえが異なるので、気になる人は近くのスヌーピータウンショップに問い合わせてみて。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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