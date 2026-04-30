地上140m、空に近い特等席。名古屋プリンスホテル スカイタワー、幻想的な「七夕アフタヌーンティー」開催

名古屋プリンスホテル スカイタワーは6月5日〜7月9日まで、ホテル31階「Sky Dining 天空」にて天の川や織姫・彦星をイメージした「七夕アフタヌーンティー・七夕ナイトアフタヌーンティー」を開催します。

■地上140m、空に近い特等席で願いを込めて

同ホテルは地上31階に位置しており、地上140mの空に近いロケーションから名古屋の街並みを一望できます。

昼は青空に包まれた開放的な空間で優雅なティータイムを、夜は煌めく夜景とともに、まるで星空に手が届くかのような幻想的なひとときを楽しめます。

同企画では、織姫と彦星が年に一度出会う七夕をテーマに、季節限定のアフタヌーンティーを用意。色とりどりの短冊のように華やかなスイーツと、天の川を表現したセイボリープレートが、七夕の世界観を演出します。

スイーツには、白桃を使用した「織姫ゼリー」や、レモンといちごの爽やかな味わいが広がる「彦星あんみつ」、夏らしくさっぱりとした「アサイーボウル風ナゴプリ・モンブラン」など、和と洋を織り交ぜた多彩なスイーツを用意。見た目にも涼やかで、季節感あふれるラインナップとなっています。

また、セイボリーは昼と夜で異なるメニュー用意。アフタヌーンティーでは中央に天の川をイメージしたパイを配した華やかな一皿、ナイトアフタヌーンティーでは織姫と彦星をイメージしたブーシェを取り入れたメニューを楽しめます。

空に近い特等席で、厳選した紅茶とともに楽しむ期間限定の七夕アフタヌーンティー。昼と夜で異なる表情を見せる非日常の空間で、幻想的な夏のひとときを届けます。

■開催概要

「七夕アフタヌーンティー・七夕ナイトアフタヌーンティー」

【期間】2026年6月5日〜7月9日

【時間】

‐ 七夕アフタヌーンティー：3:30P.M.〜5:00P.M.（L.O.4:30P.M.）

‐ 七夕ナイトアフタヌーンティー：5:30P.M.〜8:30P.M.（L.O.8:00P.M.）

【料金】

‐ 七夕アフタヌーンティー：4,700円

‐ 七夕ナイトアフタヌーンティー：5,500円 ※スパークリングワイン1杯付きプランも用意しています。

※料金には消費税が含まれています。別途、サービス料（13％）が加算されます。

※アフタヌーンティー・ナイトアフタヌーンティーともに席は90分制となります。

※写真はイメージです。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合があります。

※同社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応は、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとなります。8品目の対応を希望する場合は事前に申し出てください。

（エボル）