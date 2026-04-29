ニッチフレグランス専門店を展開する「NOSE SHOP（ノーズショップ）」は、ニッチフレグランスブランド「CIRO（シロ）」の取り扱いを、2026年4月24日（金）よりNOSE SHOP 麻布台、有楽町、ONE FUKUOKA、オンラインストアにて開始した。

■個性際立つフレグランスコレクション

CIRO（シロ）は、1920年代のニューヨークで誕生したフレグランスブランド。妥協のない品質と独創的な香りで、多くの香水愛好家を魅了した存在だ。

1961年に一度幕を閉じた後、2018年に復活。およそ半世紀の時を経て、現代のパフューマーによる再解釈で新たな魅力を宿したコレクションとして展開する。

往年の名香をベースにしながら、現代的な感性を取り入れた全6種のラインナップ。個性を引き立てる奥行きのある香りが、印象的なフレグランス体験へ導く。

■商品情報

NOSE SHOP株式会社

CIRO（シロ）

オードパルファム100mL／36,300円（税込）

全6種フラワリーズルール ロマンティックマスケプタハコロンビーナカメリア デュ モロッコ