ファンタジーの世界で「免疫」と「病魔」の負けられない戦いが始まる！弱すぎる勇者軍(＝免疫)は魔王軍(＝病魔)に勝てるか？【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
「マジメで知的な魔王軍」VS「激ヨワ勇者軍」という逆転設定のファンタジー漫画かと思いきや、何かが違う…!?この漫画は、ある青年の体内で繰り広げられる「マジメに活動する病魔(魔王軍)」VS「機能しない免疫(勇者軍)」を描いた“闘病ラブファンタジー”だった…！この漫画の著者は、会社員として勤める傍ら、漫画家としての活動を兼任している新田せん(@nittasen)さん。通勤電車の中などでアイデアがひらめくことも多く、会社勤めをしていることを生かして創作活動に取り組んでいる。得意とする漫画の分野はラブコメで、「それしか描けないとも言えます(笑)」とニコリ。本作について話を伺ってみた。
体内で繰り広げられる「病魔」と「免疫」の攻防を、ファンタジーとして描いた本作「なにゆえ もがき いきるのか？」。弱すぎる勇者軍(免疫)と、まじめに活動する魔王軍(病魔)という逆転設定が特徴だ。主人公は自身の体内を舞台にした戦いを夢として体感するようになり、やがて魔王と出会うことでその見方が揺らいでいく。
作者の新田せんさんは会社員として働きながら漫画制作を行っており、「アイデアは通勤電車などで思いつくことが多い」と日常の中から着想を得ていると話す。作品を描いたきっかけについては、「SDGsといわれながらも経済活動を止められない人類の姿が、がん細胞やウイルスのように感じたことがきっかけです」と語る新田さん。「病原体も好きで体を壊しているわけではなく、宿主が死ねば自分たちも滅びる」とも話しており、単純な善悪では語れない視点が物語の土台になっている。
見どころについては「一言で言うと『ジレンマ』です」と新田さんは話す。敵対する立場でありながら互いの存在を否定しきれない関係性が、物語の核心となっているそうだ。また、作中に登場する魔王城には都庁を思わせる場面もあるが、モデルについては「ご想像にお任せします」と笑みを見せた。
ラブコメを得意とする新田さんらしく、重いテーマのなかにも人間味のあるやりとりが織り交ぜられている。善悪では割り切れない関係性に惹かれる人や、一風変わったファンタジーを楽しみたい人はぜひ読んでみてほしい。
取材協力：新田せん(@nittasen)
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