村重杏奈「デコルテまで顔」くすみ補正も叶う！UVプライマーを紹介

村重杏奈さんが自身のTikTokアカウントでメイク動画を投稿。PR投稿ではあるものの、実際に使用しながら使用感も紹介してくれました！

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■ベースメイクに

動画内に登場したのはこちら。

skim/ルポ UVプライマーR 税込3,980円（公式サイトより）

紫外線対策をしながら、パープルカラーで肌のトーン補正も叶えてくれるUVプライマー。

村重さんはこちらについて「スキンケア後にも使えるから デコルテまでベースメイクできるって」とテロップで紹介。さらに「もうもはやデコルテまで顔」ともコメント。

カラーについても「パープルカラーだから くすみも飛んで、肌がいい感じになる！」と明かし、トーンアップ効果を実感している様子。

続けて「デコルテまでが顔なので しっかり塗っていきます」と丁寧に首から鎖骨へ広げながら、「お肌は、すでにちゅるんちゅるんです」と仕上がりに満足そうな様子を見せていました。

■動画もチェック

動画内では、メイクの工程とともに使用アイテムを紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。

@anna07294848 デコルテまでが顔やねん!! #PR #skim #スキム ♬ 黄昏プリズム -Waves of First Love- (feat. 財津マイ) - Tokimeki Records