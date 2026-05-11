nosh×不二家の新作登場♡ミルキーコラボスイーツで初夏を満喫

冷凍宅配食サービス「nosh（ナッシュ）」から、不二家の人気キャンディ“ミルキー”とコラボした新作スイーツ第二弾が登場♡2026年5月8日（金）より、「白桃ミルキークリーム カップシフォン」と「メロンミルキークリーム カップシフォン」の2種類が発売されます。やさしい甘さのミルキークリームに、初夏らしいフルーティーな味わいを掛け合わせた、ご褒美感たっぷりのヘルシースイーツに注目です。

初夏気分を楽しむミルキーコラボ

今回登場するのは、「白桃ミルキークリーム カップシフォン(3個)」と「メロンミルキークリーム カップシフォン(3個)」の2種類。

どちらも、生地に凍り豆腐（高野豆腐）粉を使用することで、糖質に配慮しながら“ふんわり・しっとり”食感を実現しています。

「白桃ミルキークリーム カップシフォン」は、和歌山県産白桃ピューレをブレンドしたミルキークリームをたっぷり閉じ込めた一品。

食べた瞬間に広がるみずみずしい白桃の香りと、ミルキーならではのコク深い甘さが絶妙にマッチします。

一方、「メロンミルキークリーム カップシフォン」は、静岡県産クラウンメロンのソースを使用。

芳醇なメロンの香りがクリームのまろやかさを引き立て、上品な余韻を楽しめる贅沢な味わいに仕上がっています。

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ヘルシーなのに満足感たっぷり

スイーツ好きには嬉しい、糖質に配慮した設計も魅力のひとつ。どちらも1個あたり95kcalで、軽やかに楽しめるのがポイントです♪

「白桃ミルキークリーム カップシフォン」の栄養成分は、エネルギー95kcal、たんぱく質2.9g、糖質11.7g、脂質4.7g、食塩相当量0.2g。※エリスリトールを除く糖質9.3g。

「メロンミルキークリーム カップシフォン」は、エネルギー95kcal、たんぱく質2.9g、糖質11.8g、脂質4.7g、食塩相当量0.2g。

どちらも冷凍で届き、冷蔵庫で約20分解凍することで、しっとり食感を楽しめます。半解凍でひんやり食感を味わうのもおすすめです。

※エリスリトールを除く糖質9.5g。

ご褒美時間を彩る新作スイーツ

「健康」と「おいしさ」を両立したnoshと不二家のコラボスイーツは、忙しい毎日のリラックスタイムにもぴったり♡

初夏らしい白桃とメロンの爽やかな味わいは、おうちカフェ時間をちょっぴり特別にしてくれそうです。

罪悪感を抑えながら甘いものを楽しみたい方や、季節感のあるスイーツを味わいたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。