乃木坂46金川紗耶、1st写真集決定 舞台はクロアチア・ランジェリーや水着撮影にも挑戦【コメント】
【モデルプレス＝2026/04/27】乃木坂46の4期生・金川紗耶が1st写真集（タイトル未定、DONUTS／主婦の友社）を6月30日に発売することが決定。あわせて、金川の先行カットとコメントが公開された。
【写真】24歳乃木坂メンバー、くしゃっと笑う自然体な可愛さ披露
圧倒的な美しさに、無邪気なキャラクター。パフォーマンスでは抜群のダンススキルでファンを魅了する金川。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。
記念すべき第1弾の先行カットでは、ドゥブロブニクの街で自由気ままにはしゃぐ愛らしい3枚を公開。息を飲むような美しい絶景の中で、輝きを放つ“やんちゃん”の多幸感が表現されている。くしゃっと笑う自然体なかわいさと、思わず見惚れてしまう洗練された大人の色気。24歳の今だからこそ実現できた、珠玉の写真集となっている。
目標に掲げてきた写真集をついに出させていただくことになりました。 海外旅行の経験はほとんどなかったのですが、憧れていたヨーロッパの地で撮影をさせていただいて、心から楽しい時間を過ごせました。キレイな景色を眺めて、美味しいものを食べて、アクティブに動き回って…。撮影していただいた写真を見ていたら、どの瞬間も自分が本当に楽しそうに笑っていて、アイドルとしての金川紗耶の姿だけではなく、1人の人間として素の金川紗耶が表現された1冊になったなと感じています。一緒に海外旅行を楽しんでいる気分を味わいながら、楽しんで見ていただけると嬉しいです！
書誌名：乃木坂46金川紗耶 1st写真集「タイトル未定」
発売日：2026年6月30日
体裁 ：オールカラー160ページ／A4変形サイズ
特典：ポストカード6種類中1点封入
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳乃木坂メンバー、くしゃっと笑う自然体な可愛さ披露
◆金川紗耶、1st写真集決定
圧倒的な美しさに、無邪気なキャラクター。パフォーマンスでは抜群のダンススキルでファンを魅了する金川。「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。
◆金川紗耶コメント
目標に掲げてきた写真集をついに出させていただくことになりました。 海外旅行の経験はほとんどなかったのですが、憧れていたヨーロッパの地で撮影をさせていただいて、心から楽しい時間を過ごせました。キレイな景色を眺めて、美味しいものを食べて、アクティブに動き回って…。撮影していただいた写真を見ていたら、どの瞬間も自分が本当に楽しそうに笑っていて、アイドルとしての金川紗耶の姿だけではなく、1人の人間として素の金川紗耶が表現された1冊になったなと感じています。一緒に海外旅行を楽しんでいる気分を味わいながら、楽しんで見ていただけると嬉しいです！
◆写真集概要
書誌名：乃木坂46金川紗耶 1st写真集「タイトル未定」
発売日：2026年6月30日
体裁 ：オールカラー160ページ／A4変形サイズ
特典：ポストカード6種類中1点封入
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