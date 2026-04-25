雲パンツのサニタリーショーツが話題♡やさしさ重視の新定番

デリケートな時期こそ、心地よく過ごしたい--そんな女性の声に寄り添って誕生した「雲パンツ」。サニタリーショーツに求められる“やさしい肌触り”と“安心感”を兼ね備えた一枚です。下着の専門家がこだわり抜いて開発した新アイテムは、すでに話題に♡毎日を少しでも快適に過ごしたい方にぴったりの、今注目のインナーをご紹介します。

専門家が生んだ快適ショーツ

吸水サニタリーショーツ「雲パンツ」



価格：2,280円（税込）

下着ブランドCHARM MAKE BODYから登場した「雲パンツ」は、ブランドディレクター“こじみく”こと小島未紅さんが1年以上かけて開発したこだわりの一枚。

綿素材をベースにしたやわらかな肌触りで、デリケートな時期にも安心して着用できるよう設計されています。

締め付け感を抑えたやさしいフィット感も魅力で、長時間でもストレスフリーなはき心地を叶えます。

発売日：2026年4月8日（水）

ナノ・ユニバース×加藤ローサ♡美脚も快適も叶う最旬パンツ

細部までこだわった機能性

「雲パンツ」は、使う人のことを考えた機能設計もポイント。

ナプキンと併用できるよう、羽が外に見えない二重構造を採用。さらに、カイロや替えナプキンを収納できる“思いやりポケット”付きで、実用性も抜群です。

吸水機能だけでなく、快適さをサポートする設計が細部にまで行き届いているのが特徴。日常使いしやすく、洗い替え用に複数枚揃えたくなるアイテムです。

選びやすいカラー＆サイズ展開

デザインはシンプルで使いやすく、毎日のインナーに取り入れやすいカラー展開。価格は2,280円と、品質と機能性を考えると嬉しい設定。毎日使いしやすいバランスも魅力です。

サイズ：S／M／L／XL／2XL（カラー：ブラック／ベージュ／ブルー）

やさしさに包まれる新習慣♡

デリケートな時期を少しでも快適に過ごすために、下着選びはとても大切。「雲パンツ」は、肌触り・機能性・価格のバランスが取れた、まさに新定番のサニタリーショーツです。

自分をいたわる時間を、もっと心地よく♡忙しい日々の中でも、やさしく寄り添ってくれる一枚を取り入れてみてはいかがでしょうか。