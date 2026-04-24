【西友の最新チラシ】ハーゲンダッツのアイスがお得！新作フレーバーも対象《4月30日まで》

スーパーの「西友」は、2026年4月24日から30日までの期間を対象にしたチラシを公開中です。

今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップして紹介します。

西友PBのカレーがよりどり2点でお得

西友のPB「みなさまのお墨付き」のカレーは、よりどり2点で388円。「マッサマン」「バターチキン」「グリーン」「ジンジャーキーマ」「キーマ」「欧風チーズ」が対象です。

また、ハーゲンダッツのミニカップ「加賀棒ほうじ茶ラテ」「ストロベリー」「バニラ」は各279円。中でも、「加賀棒ほうじ茶ラテ」は4月21日発売の新商品。お得に試すチャンスです。

「スゴ×トク」の対象商品は？

続いて、お買い得品「スゴ×トク」の対象商品をチェックしましょう。昨年トライアルが西友を買収したことで、一部の商品が求めやすい価格で提供されるようになりました。

以下は一例です。

●米久 串付きフランク【409円】

●Umios MSC FE-BAR 1本で1日分の鉄分ソーセージ【204円】

＜4月28日まで＞

●金のつぶ ごま油香る韓国海苔たれ納豆【128円】

＜4月29日まで＞

●一正 小判てんぷら（10枚）【225円】

●マルちゃん 焼きそば 3人前【204円】

ほかにもお買い得品は多数あるので、西友ユーザーはチラシをチェックしてみてください。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）