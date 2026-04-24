思わず「可愛いなぁ…」とニヤけてしまう女性の言葉遣い９パターン
誰しもひとつやふたつ口ぐせがあるものですが、その中には、男性が「タマらない！」と感じるような言い回しもあるようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「思わず『かわいいなぁ…』とニヤけてしまう女性の言い回し」をご紹介します。
【１】「そうなの？」など、しっとりとした落ち着いた声での相づち
「聞くたびにゾクッとします」（20代男性）など、セクシーな声色で相づちを打つ女性に興奮するという声もあります。特徴的な口ぐせを持っていない人も、声のトーンを変えることで、男性に強い印象を残すことができるでしょう。
【２】「なにか？」「もう行くのか？」など、語尾になぜかくっつく「か」
「強気な雰囲気がたまらない（笑）」（20代男性）など、マンガに出てくるボーイッシュなキャラのようなきっぱりとした口ぶりで、ハートをわしづかみにするケースです。このタイプの人がまれに女性らしい一面を見せると、ギャップ萌えを演出できるかもしれません。
【３】「本当に悲しいんだもん…」など、感情を露わにしながらの「だもん」
「ベタだけど、これはかわいい」（20代男性）というように、子どもが言いそうな口ぐせを大人の女性が使うギャップに、コロッといってしまう男性もいます。ただし、ただのぶりっ子に映って悪印象を与えるおそれもあるので、口にして許される人とそうでない人がいることも理解しておきましょう。
【４】「あはっ！それ良い!!」など、笑うときに思わずこぼれる「あはっ！」
「笑ったときのリアクションがかわいいって、ポイント高いですよ」（20代男性）など、弾ける笑顔にはつらつとした言葉がマッチし、男性をドキッとさせるパターンです。快活に笑う女性はとにかく評価が高いので、日ごろから朗らかに振る舞うよう意識したいところです。
【５】「オイシすぎる!!」のような、満面の笑みを浮かべてつける「すぎる」
「感情全開って感じでかわいい！」（20代男性）など、喜怒哀楽をはっきりと表現するのを好む男性もいるようです。ほかにも「すっごく○○！」「メチャ○○！」といった言い回しも、同様の理由で男性からの人気があるようです。
【６】「今夜は雨が降るのかしら？」など、貴婦人のような語尾
「こういう女性っぽさを感じる話しかたは◎」（20代男性）など、昨今、使われなくなりつつある丁寧な言葉遣いに新鮮さを覚えるケースです。決して特異な言い回しではないため、日常会話に取り入れても違和感はないかもしれません。
【７】「オーケイ！」「ハリー、ハリー！」など、とっさに口をつく英語
「ハーフモデルっぽいかわいさとでも言うんでしょうか」（20代男性）など、ハーフや帰国子女の人に多い口ぐせにキュンとなる男性もいるようです。普段からノリの良い女性であればキャラに合っているので、ネイティブでなくてもすぐに馴染めそうです。
【８】「わかた！」など、「っ」を抜いた言い回し
「若い子が言うと本当にキュンとする」（20代男性）など、アニメのキャラクターっぽい言葉遣いに萌える男性もいるようです。また、「これは文字にしてもかわいい」（20代男性）という意見もあるので、LINEなどで使うのもアリかもしれません。
【９】「今日は実家に行くんじゃろ？」など、少しだけ混じる方言
「広島弁なんかは無条件にかわいい！」（20代男性）など、方言まじりの言い回しに魅力を感じるパターンです。地方出身の人は、「たまにポロッとお国言葉が出てしまう」くらい隙があると、いい具合に男性の気を引くことができるでしょう。
ほかにも「男性をニヤけさせてしまうような言い回し」はあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（BLOCKBUSTER）
【１】「そうなの？」など、しっとりとした落ち着いた声での相づち
「聞くたびにゾクッとします」（20代男性）など、セクシーな声色で相づちを打つ女性に興奮するという声もあります。特徴的な口ぐせを持っていない人も、声のトーンを変えることで、男性に強い印象を残すことができるでしょう。
「強気な雰囲気がたまらない（笑）」（20代男性）など、マンガに出てくるボーイッシュなキャラのようなきっぱりとした口ぶりで、ハートをわしづかみにするケースです。このタイプの人がまれに女性らしい一面を見せると、ギャップ萌えを演出できるかもしれません。
【３】「本当に悲しいんだもん…」など、感情を露わにしながらの「だもん」
「ベタだけど、これはかわいい」（20代男性）というように、子どもが言いそうな口ぐせを大人の女性が使うギャップに、コロッといってしまう男性もいます。ただし、ただのぶりっ子に映って悪印象を与えるおそれもあるので、口にして許される人とそうでない人がいることも理解しておきましょう。
【４】「あはっ！それ良い!!」など、笑うときに思わずこぼれる「あはっ！」
「笑ったときのリアクションがかわいいって、ポイント高いですよ」（20代男性）など、弾ける笑顔にはつらつとした言葉がマッチし、男性をドキッとさせるパターンです。快活に笑う女性はとにかく評価が高いので、日ごろから朗らかに振る舞うよう意識したいところです。
【５】「オイシすぎる!!」のような、満面の笑みを浮かべてつける「すぎる」
「感情全開って感じでかわいい！」（20代男性）など、喜怒哀楽をはっきりと表現するのを好む男性もいるようです。ほかにも「すっごく○○！」「メチャ○○！」といった言い回しも、同様の理由で男性からの人気があるようです。
【６】「今夜は雨が降るのかしら？」など、貴婦人のような語尾
「こういう女性っぽさを感じる話しかたは◎」（20代男性）など、昨今、使われなくなりつつある丁寧な言葉遣いに新鮮さを覚えるケースです。決して特異な言い回しではないため、日常会話に取り入れても違和感はないかもしれません。
【７】「オーケイ！」「ハリー、ハリー！」など、とっさに口をつく英語
「ハーフモデルっぽいかわいさとでも言うんでしょうか」（20代男性）など、ハーフや帰国子女の人に多い口ぐせにキュンとなる男性もいるようです。普段からノリの良い女性であればキャラに合っているので、ネイティブでなくてもすぐに馴染めそうです。
【８】「わかた！」など、「っ」を抜いた言い回し
「若い子が言うと本当にキュンとする」（20代男性）など、アニメのキャラクターっぽい言葉遣いに萌える男性もいるようです。また、「これは文字にしてもかわいい」（20代男性）という意見もあるので、LINEなどで使うのもアリかもしれません。
【９】「今日は実家に行くんじゃろ？」など、少しだけ混じる方言
「広島弁なんかは無条件にかわいい！」（20代男性）など、方言まじりの言い回しに魅力を感じるパターンです。地方出身の人は、「たまにポロッとお国言葉が出てしまう」くらい隙があると、いい具合に男性の気を引くことができるでしょう。
ほかにも「男性をニヤけさせてしまうような言い回し」はあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（BLOCKBUSTER）