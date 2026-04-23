なぜか後回しにされない。男性が本命にだけする“優先順位のつけ方”
本命の男性に対して「後回しにされてない気がする」という感覚を持ったことはありませんか？本命相手には、言葉ではなく“優先順位のつけ方”に男性の本音がはっきり出ます。
“空いた時間に会う”ではなく“時間を作って会う”
男性は本命相手には、「時間ができたら会う」ではなく「会うために時間を作る」という行動に変わります。忙しくても調整しようとする、他の予定を動かす。この“ひと手間”があるかどうかが大きな違いです。
男性の予定の中に“最初から組み込まれている”
あなたが本命の場合、男性はあなたとの予定を後から入れるものではなく、最初から前提として考えます。「この日は空けておく」「ここは一緒に過ごす」といった形で、自然とスケジュールに組み込まれていくものです。
迷ったときに“選ばれる側”になる
男性は本命相手を選択の場面で優先します。仕事や友人、他の予定と重なったときでも、できる限りあなたを優先しようとするでしょう。この“選び方”に、気持ちの強さがそのまま表れているのです。
男性にとってあなたが本命かどうかは。「あなたのことを優先するか？」で見えてきます。後回しにされていないか、自然と優先されているか。その違いに気づけると、男性の本心はかなりわかりやすいでしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼本気だから言動が変わらない。男性が本命女性にだけ貫く“誠実サイン”