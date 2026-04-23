簡単に信用しちゃダメです。彼氏として「不向きな男性」の特徴とは
男性との交際が始まってから「失敗だった…」と後悔したくはないもの。
そこで今回は、彼氏として「不向きな男性」の特徴を紹介するので、ぜひ交際前にチェックしてみましょう。
｜話し上手
話し上手で口のうまい男性は、彼氏として不向きである可能性があります。
コミュ力が高いのは魅力にもなりますが、それがマイナスに働くことも。
特にチェックしたいのが、嘘や言い訳、言い逃れが上手かどうかということで、何事も自分が有利になれるように相手を言いくるめるタイプの男性は特に要注意でしょう。
｜簡単に謝ってくる
簡単に謝るタイプの男性も彼氏として不向きでしょう。
そういう男性は同じことを何度でも繰り返す傾向もあるので、本当に心から反省しているのかを確かめるようにしてください。
｜会話の内容を覚えていない
あなたとの会話の内容を全然覚えていない男性も彼氏として不向きと言えます。
そういう男性は、あなたの話を真剣に聞いていないので、実はあなたにそれほど関心を持っていない可能性も。
本気で好きな女性が話す内容を、男性は情報収集も兼ねて真剣に耳を傾けるものなので、ぜひ注目しておくべきポイントです。
もし気になっている男性が今回紹介する特徴に当てはまる傾向なら、一度立ち止まって、あらためて男性の本性を確認すべきでしょう。
🌼いい男？それともダメンズ？ 男性の「本性」を確かめるポイント