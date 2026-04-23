横浜で楽しむ“春のドイツ祭り”。ビールや野外シアター、コールマンのアイテムで本格デイキャンプ体験も！「ヨコハマフリューリングスフェスト 2026」
心地よい陽気に誘われて、どこかへ出かけたくなる季節。そんな気分にぴったりのイベントが、横浜の海辺で開催される。ドイツの春祭り「フリューリングスフェスト」を再現した「ヨコハマフリューリングスフェスト 2026」。本イベントは、ビールやグルメに加え、アウトドア体験や夜のシネマまで楽しめる充実の内容で、今年は本格的なデイキャンプ体験も加わり、さらに注目を集めそうだ。
【画像】横浜で楽しむ“春のドイツ祭り”。ビールや野外シアター、本格デイキャンプも登場「ヨコハマフリューリングスフェスト 2026」
■ドイツの春祭りを横浜で体験
春の訪れを祝うイベントとしてドイツ各地で親しまれている「フリューリングスフェスト」。その雰囲気を横浜で楽しめるのが、「ヨコハマフリューリングスフェスト」だ。会場はドイツの建築様式を一部に取り入れて建てられた横浜赤レンガ倉庫。“横浜の春祭り”として、2013年のゴールデンウィークに始まったこのイベントは、海を望む開放的なロケーションの中で開催され今年で12回目。昨年は期間中に約39万人が来場するなど、県内外から注目を集めるイベントへと成長している。
今年のテーマは「Fun & Fam」。ドイツビールやドイツフードに加え、魚とのふれあい体験や移動動物園、人気の野外シアターでの映画の上映など、多彩なコンテンツがそろう。昼はにぎやかに、夜はゆったりと過ごせるのも魅力だ。
■ビールも遊びも、夜時間も。横浜で楽しむ“春フェス”
会場には、本場さながらのドイツビールとグルメが並び、春の空の下で味わう一杯は格別。仲間とにぎやかに過ごすのはもちろん、ふらりと立ち寄っても楽しめる空気が広がる。
キッズ向けのメニュー販売をはじめ、子ども向けコンテンツも充実しており、家族で一日過ごせるのもポイント。さらに夕方以降は、海沿いのロケーションを生かした野外シアター「SEASIDE CINEMA」が登場。ライトアップされた赤レンガ倉庫とみなとみらいの夜景に包まれながら、会場は一気に落ち着いた雰囲気へと変わる。
■コールマンが本格“デイキャンプ”体験を盛りあげる
今年の大きな見どころが、デイキャンプエリアの充実。会場にはバーベキューやキャンピングカーの登場に加え、アウトドア用品ブランド「コールマン」が本格的なアウトドア空間を演出してくれる。エリア区画数も昨年の8区画から10区画へ拡大されている。
昨年も人気だったキャンピングカーでは、電装設備などの機能性に優れたパーソナルな空間の中で、ワイルドステーキ、スペアリブ、ホットサンドなどを味わいながら、“本格派”バーベキューを家族や仲間とワイワイと体験することができる。
そんなアウトドア空間を盛り上げてくれるのがコールマンのアイテム達。アメリカンスタイルのバーベキューが楽しめる大型グリル「ロードトリップグリル LXE-J II」や燻製を手軽につくれる「コンパクトスモーカー」といった調理器具をはじめ、テーブルウェアやカトラリー、タンブラーまでコールマン製で統一。LEDランタンやチェアも配置され、細部までこだわった空間で“キャンプ飯”を味わえるのだ。
イベントは2026年4月24日(金)から5月10日(日)までの17日間開催。入場無料で気軽に立ち寄れるのもうれしい。ビールやグルメを楽しむもよし、家族でにぎやかに過ごすもよし、夜の海辺でゆったりとした時間に浸るもよし。「ヨコハマフリューリングスフェスト 2026」は、それぞれのスタイルで春を満喫できるイベントだ。
■ 「ヨコハマフリューリングスフェスト 2026」 開催概要
期間：2026年4月24日(金)〜5月10日(日)※雨天決行、荒天時は休業の場合あり
会場：横浜赤レンガ倉庫イベント広場・赤レンガパーク
営業時間：11時〜21時(LO20時30分)
※4月24日(金)のみ17時〜
※コンテンツにより開催日時が異なる
入場料：無料※飲食・物販・アトラクション代等は別途
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
■ドイツの春祭りを横浜で体験
春の訪れを祝うイベントとしてドイツ各地で親しまれている「フリューリングスフェスト」。その雰囲気を横浜で楽しめるのが、「ヨコハマフリューリングスフェスト」だ。会場はドイツの建築様式を一部に取り入れて建てられた横浜赤レンガ倉庫。“横浜の春祭り”として、2013年のゴールデンウィークに始まったこのイベントは、海を望む開放的なロケーションの中で開催され今年で12回目。昨年は期間中に約39万人が来場するなど、県内外から注目を集めるイベントへと成長している。
今年のテーマは「Fun & Fam」。ドイツビールやドイツフードに加え、魚とのふれあい体験や移動動物園、人気の野外シアターでの映画の上映など、多彩なコンテンツがそろう。昼はにぎやかに、夜はゆったりと過ごせるのも魅力だ。
■ビールも遊びも、夜時間も。横浜で楽しむ“春フェス”
会場には、本場さながらのドイツビールとグルメが並び、春の空の下で味わう一杯は格別。仲間とにぎやかに過ごすのはもちろん、ふらりと立ち寄っても楽しめる空気が広がる。
キッズ向けのメニュー販売をはじめ、子ども向けコンテンツも充実しており、家族で一日過ごせるのもポイント。さらに夕方以降は、海沿いのロケーションを生かした野外シアター「SEASIDE CINEMA」が登場。ライトアップされた赤レンガ倉庫とみなとみらいの夜景に包まれながら、会場は一気に落ち着いた雰囲気へと変わる。
■コールマンが本格“デイキャンプ”体験を盛りあげる
今年の大きな見どころが、デイキャンプエリアの充実。会場にはバーベキューやキャンピングカーの登場に加え、アウトドア用品ブランド「コールマン」が本格的なアウトドア空間を演出してくれる。エリア区画数も昨年の8区画から10区画へ拡大されている。
昨年も人気だったキャンピングカーでは、電装設備などの機能性に優れたパーソナルな空間の中で、ワイルドステーキ、スペアリブ、ホットサンドなどを味わいながら、“本格派”バーベキューを家族や仲間とワイワイと体験することができる。
そんなアウトドア空間を盛り上げてくれるのがコールマンのアイテム達。アメリカンスタイルのバーベキューが楽しめる大型グリル「ロードトリップグリル LXE-J II」や燻製を手軽につくれる「コンパクトスモーカー」といった調理器具をはじめ、テーブルウェアやカトラリー、タンブラーまでコールマン製で統一。LEDランタンやチェアも配置され、細部までこだわった空間で“キャンプ飯”を味わえるのだ。
イベントは2026年4月24日(金)から5月10日(日)までの17日間開催。入場無料で気軽に立ち寄れるのもうれしい。ビールやグルメを楽しむもよし、家族でにぎやかに過ごすもよし、夜の海辺でゆったりとした時間に浸るもよし。「ヨコハマフリューリングスフェスト 2026」は、それぞれのスタイルで春を満喫できるイベントだ。
■ 「ヨコハマフリューリングスフェスト 2026」 開催概要
期間：2026年4月24日(金)〜5月10日(日)※雨天決行、荒天時は休業の場合あり
会場：横浜赤レンガ倉庫イベント広場・赤レンガパーク
営業時間：11時〜21時(LO20時30分)
※4月24日(金)のみ17時〜
※コンテンツにより開催日時が異なる
入場料：無料※飲食・物販・アトラクション代等は別途
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。