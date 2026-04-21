『トップガン』40周年記念上映決定 シリーズ2作を再び劇場で楽しめる9日間
トム・クルーズ主演の映画『トップガン』の公開40周年を記念し、シリーズ2作を劇場で再び楽しめる「トップガン 40th Anniversary」の実施が決定した。5月13日から9日間限定で上映される。あわせて、名シーンを凝縮した予告編とスペシャルポスターも解禁された。
【動画】『トップガン』40周年記念上映の予告映像
1986年公開の『トップガン』は、トム・クルーズ演じる伝説的パイロット“マーヴェリック”の活躍を描き、映画史に残る大ヒットを記録。2022年に公開された『トップガン マーヴェリック』は、36年ぶりの続編として公開され、世界興収約15億ドル（※Box Office Mojo 調べ、1ドル＝160円換算で約2400億円）を突破する大ヒットとなり、コロナ禍で苦境にあった映画界を救う存在としても大きな話題を呼んだ。
さらに先日、米ラスベガスで開催された映画業界イベント「CinemaCon 2026」では、シリーズ第3作が進行中であることも正式発表され、世界中から期待の声が高まっている。
今回の記念上映では、通常の2D上映に加え、IMAXやDolby Cinemaといったラージフォーマットでの上映も実施。『トップガン マーヴェリック』はさらに4DXやMX4D、SCREENX、ULTRA4DXでも上映されるなど、臨場感あふれる映像体験が用意される。
解禁された予告編では、「Top Gun Anthem」とともにマーヴェリックが登場し、1作目を代表する人気シーンのひとつ、マーヴェリックと親友グース（アンソニー・エドワーズ）のアツい友情と絆を象徴する名ぜりふ「I feel the need - the need for speed！（やろうぜ、勝負はこれからだ！）」を想起させる演出が展開。マーヴェリックとグースの絆、過酷なミッション、訓練中の悲劇など、シリーズを彩る名場面が次々と映し出され、1作目の若き熱量と続編の円熟したドラマが時を超えて交錯する内容となっている。
さらに入場者特典として、40周年限定ポストカードの配布も決定。数量限定での配布となる。
シリーズ第3作の動向にも注目が集まる中、スクリーンで“伝説”を体感できる貴重な機会となりそうだ。
【動画】『トップガン』40周年記念上映の予告映像
1986年公開の『トップガン』は、トム・クルーズ演じる伝説的パイロット“マーヴェリック”の活躍を描き、映画史に残る大ヒットを記録。2022年に公開された『トップガン マーヴェリック』は、36年ぶりの続編として公開され、世界興収約15億ドル（※Box Office Mojo 調べ、1ドル＝160円換算で約2400億円）を突破する大ヒットとなり、コロナ禍で苦境にあった映画界を救う存在としても大きな話題を呼んだ。
今回の記念上映では、通常の2D上映に加え、IMAXやDolby Cinemaといったラージフォーマットでの上映も実施。『トップガン マーヴェリック』はさらに4DXやMX4D、SCREENX、ULTRA4DXでも上映されるなど、臨場感あふれる映像体験が用意される。
解禁された予告編では、「Top Gun Anthem」とともにマーヴェリックが登場し、1作目を代表する人気シーンのひとつ、マーヴェリックと親友グース（アンソニー・エドワーズ）のアツい友情と絆を象徴する名ぜりふ「I feel the need - the need for speed！（やろうぜ、勝負はこれからだ！）」を想起させる演出が展開。マーヴェリックとグースの絆、過酷なミッション、訓練中の悲劇など、シリーズを彩る名場面が次々と映し出され、1作目の若き熱量と続編の円熟したドラマが時を超えて交錯する内容となっている。
さらに入場者特典として、40周年限定ポストカードの配布も決定。数量限定での配布となる。
シリーズ第3作の動向にも注目が集まる中、スクリーンで“伝説”を体感できる貴重な機会となりそうだ。