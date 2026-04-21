中国は素早く動いた。習主席はこの日午後、サウジアラビアの実質的最高権力者であるムハンマド皇太子に「中国は即座に全面的な停戦を主張する。ホルムズ海峡は正常通行を維持しなければならない」と話した。ムハンマド皇太子は「サウジアラビアは中国との疎通と協力を強化し、ホルムズ海峡航行の安全と自由確保を望む」とこたえた。

サウジアラビアは外務省ホームページを通じ「習主席は域内諸国と国際社会の利益に合致し、域内の持続的な安定を増進する方式でホルムズ海峡の航行を円滑に維持することが重要だと強調した」と発表した。

トランプ米国大統領は20日、トゥルース・ソーシャルに「きょう全長900フィート（274メートル）に空母の重さのイラン船籍のトゥスカが海上封鎖を突破しようとして失敗した。トゥスカは過去の違法活動戦力で米財務省の制裁を受けている。トゥスカを完全に掌握し何が載せられたか確認している」と投稿した。

今回の事態が5月に予定されたトランプ大統領の訪中にどのような影響を及ぼすかも注目される。米国はイランとの戦争で3月末に予定されていたトランプ大統領の中国訪問を5月14〜15日に延期したと発表した。中国政府はまだトランプ大統領の訪中日程を発表していない。

中国専門分析会社トリビアム・チャイナのジョー・マズール地政学研究責任者は「紛争が長期化する場合、米国が中国を狙った積極的措置を取る可能性が大きくなる。イラン問題で米中関係が悪化する場合、両国関係をよりバランスが取れた状態にするため数カ月間傾けた努力が水の泡となり、両国は危険な競争関係に戻るだろう」と懸念すると香港紙サウス・チャイナ・モーニング・ポストが報道した。