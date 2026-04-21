２１日前引けの日経平均株価は前営業日比７７１円２１銭高の５万９５９６円１０銭と大幅続伸。前場のプライム市場の売買高概算は８億８４２３万株、売買代金概算は３兆２６２８億円。値上がり銘柄数は７１８、対して値下がり銘柄数は７９０、変わらずは６５銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は朝方から買いが優勢で、日経平均は寄り後も次第高の展開となり、一時５万９６００円まで上値を伸ばした。前場はほぼ高値引けに近い形で着地し、今月１６日につけた５万９５１８円の史上最高値を前引け時点で上回っている。中東情勢は現状はまだ不透明ながら、米国で半導体関連が強さを際立たせており、東京市場もその流れに追随し同関連主力株が買われ全体を牽引した。ただ、日経平均偏重型の上昇であり、個別株をみると、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を下回っている。



個別ではキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が売買代金トップで大幅高となったほか、レーザーテック＜6920＞も高い。ソフトバンクグループ＜9984＞が物色人気、古河電気工業＜5801＞も買われた。イビデン＜4062＞も買いを集めた。リガク・ホールディングス＜２６８Ａ．Ｔ＞がストップ高、ノジマ＜7419＞、武蔵精密工業＜7220＞も値を飛ばした。半面、ＪＸ金属＜5016＞が冴えず、川崎重工業＜7012＞も売りに押された。住友ファーマ＜4506＞も軟調。トヨタ自動車＜7203＞も安い。第一稀元素化学工業＜4082＞、ＳＨＩＦＴ＜3697＞が急落、神戸物産＜3038＞も大幅安。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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