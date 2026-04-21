サンリオ初の自社ゲームブランド「Sanrio Games」第1弾タイトル発表 家庭用『サンリオ パーティランド』【内容】
サンリオは21日、自社パブリッシングによるゲームブランド「Sanrio Games（サンリオゲームズ）」を立ち上げ、第1弾として、今年秋に家庭用ゲームソフト『サンリオ パーティランド』を発売すると発表した。Nintendo Switch／Nintendo Switch 2向けのパーティゲームとなる。
【画像】「Sanrio Games」ブランドコンセプトムービーより
サンリオは、昨年5月には長期ビジョン「みんなを笑顔に導く灯台に」を発表し、「グローバルIPプラットフォーマー」への進化を掲げた。その中核を担う1つがゲーム事業となる。「ハローキティ」をはじめとする450以上のIPを生かす。
これまではライセンス許諾の形でゲームに展開していた。今後も同施策を継続拡大しつつ、新たに同社が企画・開発の主体となって「Sanrio Games」ブランドのもとでグローバルのゲーム市場に参入する。ユーザーにとっての新たなサンリオ時間を創出することで、既存キャラクターのさらなる認知・好意の獲得や新しいキャラクターの訴求を図り、顧客エンゲージメントを深化させることを目指す。
自社パブリッシングにより、さまざまなサンリオキャラクターを活用したゲーム開発のほか、キャラクターそれぞれの世界観を深く反映したゲーム体験の設計、多様なジャンルのゲーム開発など、その組み合わせを戦略的に自社で設計。また、ゲーム発のIP開発も視野に入れるなど、ゲームを軸にサンリオIPを拡張させていく。今後3年間で10本程度のリリースを予定。
■「Sanrio Games」の第1作目タイトル『サンリオ パーティランド』
Nintendo Switch／Nintendo Switch 2用のパーティゲーム。たくさんのサンリオキャラクターが登場する街で、ユーザーがそれぞれのオリジナルアバターを作成して、サンリオキャラクターたちと一緒にミニゲームやボードゲームを楽しむことができる。日本のみならず世界で同時発売する予定で、詳細なゲーム内容や発売日については、今後随時公開していく。
（C）2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ
【画像】「Sanrio Games」ブランドコンセプトムービーより
サンリオは、昨年5月には長期ビジョン「みんなを笑顔に導く灯台に」を発表し、「グローバルIPプラットフォーマー」への進化を掲げた。その中核を担う1つがゲーム事業となる。「ハローキティ」をはじめとする450以上のIPを生かす。
自社パブリッシングにより、さまざまなサンリオキャラクターを活用したゲーム開発のほか、キャラクターそれぞれの世界観を深く反映したゲーム体験の設計、多様なジャンルのゲーム開発など、その組み合わせを戦略的に自社で設計。また、ゲーム発のIP開発も視野に入れるなど、ゲームを軸にサンリオIPを拡張させていく。今後3年間で10本程度のリリースを予定。
■「Sanrio Games」の第1作目タイトル『サンリオ パーティランド』
Nintendo Switch／Nintendo Switch 2用のパーティゲーム。たくさんのサンリオキャラクターが登場する街で、ユーザーがそれぞれのオリジナルアバターを作成して、サンリオキャラクターたちと一緒にミニゲームやボードゲームを楽しむことができる。日本のみならず世界で同時発売する予定で、詳細なゲーム内容や発売日については、今後随時公開していく。
（C）2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ