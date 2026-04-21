手根管症候群・ばね指の根本原因を解消！背骨コンディショニングの改善ストレッチ3選

背骨コンディショニングで手根管症候群・ばね指の予防・改善

手根管症候群・ばね指などの手指の症状の原因は、頚椎の後方変位による肩関節の内旋 手根管症候群・ばね指の真の原因は「指」ではなく「首と肩」にある 頚椎のズレと肩の内旋が招く「神経の伝達異常」とは

一般的に『手根管症候群(しゅこんかんしょうこうぐん)は、指に痛みやしびれが出て、ひどくなると小指と薬指の小指側以外の指がしびれてこわばり、痛みで夜中に目が覚めたり、細かい物がつかめなくなるなどの症状が現れます。手指にある腱と神経を束ねる手根管が狭くなり、中を通る正中神経が圧迫されて、人差し指や中指にしびれや痛みが出る』といわれています。

症状が進むと手術になるケースも多い一方、手術をしても症状が改善されない人がたくさんいます。しかし、背骨コンディショニングでは、仙骨の後方変位による肩の巻き込みで腕及び指の神経が牽引されるのが原因と捉えています。

腱鞘炎やばね指も「代償姿勢」がきっかけ？滑液不足のメカニズム

指の神経に伝達異常が起こるのは、頚椎のずれと、中間部分である肩関節が内旋しているために、神経が巻き込まれて引っ張られ伝導異常を起こし指関節の滑液が出にくくなっているからで、頚椎のずれと肩のゆがみを治し、滑液が正常に出るようになれば、症状は改善されます。

また、手指の症状ではよく、手指をよく使う人にみられる腱鞘炎(けんしょうえん)があげられますが、これも仕事やスポーツなど、腱鞘炎の原因とされる動作は〝きっかけ〟であり、手根管症候群と同じ、多くの場合は猫背の代償姿勢による肩の内旋が神経の伝達異常を起こしていることが原因と考えられます。滑液が不足しているのに指関節を動かし過ぎたために、関節がすれて痛みが出ているのです。

ばね指は、指を曲げる腱（屈曲腱）が炎症を起こし、曲がった指を伸ばそうとすると、バネのように急に戻る症状です。症状が悪化すると、指が曲がったまま伸ばせなくなったり、反対に伸びきったまま曲がらなくなることもあります。両手のどの指にも起こります。

病院によっては、手術で腱鞘を切開することもありますが、これらの症状は頚椎を矯正して肩の関節を正しい位置に戻し、神経の柔軟性を取り戻せば手術は必要ないことがほとんどです。

【実践】指のしびれ・痛みをゆるめる3つのストレッチ体操

【ゆるめる体操】肩ねじり ストレッチ

手根管症候群・ばね指の予防・改善に背骨コンディショニングでストレッチ体操① ゆるめる部位：肩

膝の下の入れた厚めのタオル（またはクッション）を押しつぶすことで軽めの負荷で膝の関節に働きかけ、固くなった関節をゆるめます。

肩ねじり ストレッチ体操のやり方

肩ねじり：肩関節を正しい位置に戻し神経を解放する

肩ねじり（前）

【1】四つ這いになり、両足のつま先を立て、片方の手は肘を伸ばして前につき、反対の手は肘を曲げて立てます。

【2】肘を伸ばしたまま、腕を肩から回すように外側と内側にねじります。

︎30往復したら反対の手も同じように行う。

肩ねじり（横）

【1】肩ねじり（前）と同じように四つ這いになり、肘を伸ばして横に広げます。反対の手は、肘を曲げて立てます。

【2】肩ねじり（前）と同じように肘を伸ばしたまま、肩から回すように外側と内側にねじります。

︎30往復したら反対側も同じように行う。

肩ねじり ストレッチ体操のポイント

できるだけ手のひらを返すくらいまでねじりますが、難しいときはできる範囲で行います。

【ゆるめる体操】肘クロス まわす・たおす・指反らし ストレッチ

手根管症候群・ばね指の予防・改善に背骨コンディショニングでストレッチ体操② ゆるめる部位：肩・肘・手首・指

両手をクロス、回したり、倒したりすることで、肩から指まで腕全体を効率的にゆるめます。とくに、指を1本ずつつかむことで、指の関節や神経にも効果があります。

肘クロス まわす・たおす・指反らし ストレッチ体操のやり方

肘クロス：肩から指先まで腕全体を効率的にゆるめる

【1】右手を前に出し、左手を下からクロスさせて上腕にかけ、右の肘を曲げます。クロスした左手で右手の親指をつかみ、右手のひらを天井に向けます。

【2/まわす】肘を肩の高さの位置で、手のひらを天井に向けたまま肘を中心にして回します。

︎30回回したら、反対回しも同じように行う

【3/たおす】つぎに、手のひらを天井に向けたまま左手でつかんだ親指で外側に反らして、戻します。

︎30往復行なう。

【4/反らす】最後に、手のひらを天井に向けたまま、親指から小指まで1本ずつつかんで反らせます。

︎5本とも反らせたら、手を入れ替えて１～4を同じように行う。

肘クロス まわす・たおす・指反らし ストレッチ体操のポイント

手を回したり倒したりするときに、苦手なほうの手を回数を増やして行うと効果的です。

肘を回したり倒すときは、可能な範囲でできるだけ大きく手のひらを動かし、少しずつでも可動域を広げてください。

【ゆるめる体操】手首反らし・指反らし ストレッチ

手根管症候群・ばね指の予防・改善に背骨コンディショニングでストレッチ体操③ ゆるめる部位：手首、指

手首を反対の手で固定したまま、身体を前後に移動させ、手首と第2～第5指に働きかけます。

手首反らし・指反らし ストレッチ体操のやり方

手首・指反らし：固まった関節を伸ばし可動域を広げる

【1】つま先を曲げて四つ這いになり、右手を返して指先を自分のほうに向けて床につけます。右手の手首を左手ではさむようにして固定します。

【2】手首を固定したまま、身体を前後に動かします。

︎30往復行ったら、反対の手も同じように行う。

【3】固定している手を手首から指の方向に移動させ、指を伸ばし、身体を前後に動かします。

︎30往復行ったら、反対の手も同じように行う。

手首反らし・指反らし ストレッチ体操のポイント

両肘は伸ばしたまま行います。

身体を前後に動かすときは、腰を水平に保つように注意します。

出典：『一生痛みのないカラダをつくる 背骨コンディショニング 仙骨のゆがみを整え、全身の不調を根本から改善する症状別プログラム』著/日野秀彦