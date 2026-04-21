【リンツ】チョコ詰め放題がパワーアップ！ 6色から選べるポーチが登場。《5月31日まで》

スイス発のチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」は、2026年4月10日から5月31日までの期間限定で「PICK&MIX詰め放題」を開催しています。

詰めれば詰めるほどお得！

「リンドール」をはじめとしたチョコレートを袋いっぱいに詰められる大好評企画「PICK&MIX詰め放題」がパワーアップ。アウトレット店舗での開催は今回が初めてです。

今年の春の詰め放題専用バッグはレッドとブルーのポップなカラーで、カラフルなリンドールが描かれたデザインになっています。SとMの2サイズで展開し、詰めやすいようマチのある袋へリニューアルしました。

チョコレートは、定番フレーバーの「ミルク」、季節限定の「さくら＆クリーム」、「ラズベリー＆チーズケーキ」、「ナポリタン」など、様々なフレーバーを豊富にラインアップしています。専用バッグ上部のジップが閉まるまで詰められます。

6色から選べるポーチが登場

さらに、カラフルな専用ポーチが新登場しました。レッド、ピンク、イエロー、ライトグリーン、ブルー、パープルの6色から選べます。詰め放題で使ったあとはコスメやぬいぐるみを入れたり、バッグに取り付けたり、アイデア次第でいろんな使い方ができそうです。

価格は、リンドール約29粒（リンドール17粒、ジャンドゥーヤ12粒）想定の「Sサイズ」が3980円（通常より約650円お得）。リンドール約42粒（リンドール24粒、ジャンドゥーヤ18粒）想定の「Mサイズ」が4980円（通常より約1690円お得）。リンドール約38粒（リンドール22粒、ジャンドゥーヤ16粒）想定の「カラーポーチ」6種が各4980円（通常より約1070円お得）です。

実施店舗は、全国の「リンツ ショコラ ブティック」「ブティック＆カフェ」「アウトレット」です。アウトレットはMサイズのみの販売で、価格は4900円。オンラインショップでは詰め放題は対象外ですが、対象商品10点以上の購入で専用ポーチがもらえます。

参加には無料の会員登録が必要です。その場で会員登録した場合も対象となります。店舗によって取り扱いのないフレーバーがあります。会員限定のボリュームディスカウントとの併用は不可。なくなり次第終了です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部