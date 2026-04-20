鈴木奈々の体重アピールが止まらない――。4月12日以降、自身のインスタグラムに3連続の投稿で“体重”を繰り返し公開しているのだ。

【写真】「何のため？」物議を醸している鈴木奈々の“体重公開”3連発

「私は154センチ52キロです」

始まりは12日の投稿。《昨日仕事で久しぶりに体重計りました！》のコメントとともに、黒のタンクトップとショートパンツ姿で体重測定中の写真をあげている。そのうえで、身長は154センチで体重は52.4キロだったとなぜか自己申告。体重の数値がはっきりとわかる写真も掲載した。

続く13日には、モスグリーンのナイトブラでソファーに座り《我ながら谷間が凄い！》とセクシーなコメント。《美バスト目指してます！爆盛れバストです！》と強調しつつ、《154センチ52キロです》と、身長と体重も忘れず書き込んだ。

「鈴木さんは、翌14日にも体重に関する投稿をしています。下着撮影の仕事中だったようで、写真はピンクの下着姿。自分の体型の話がネットニュースで反響を呼んでいるとし、《『理想の体型』『丁度良い』『めっちゃ健康的』沢山嬉しいお言葉をいただきましたー！ありがたいです》と感謝を伝え、さらに《食べる事が大好きだから運動して体作りします》と決意表明も。《私は154センチ52キロです》と、改めて身長と体重も記しています」（芸能ライター）

自身のセクシーショットとともに、3連続“体重アピール”の投稿をしている鈴木。キュートな笑顔とプロポーションに、ネット上には「可愛い、最高の仕上がり！」「健康的で素敵なスタイル！」「すごい色気だ」「10代の頃とはずいぶん変わりましたね〜」といった称賛の声が溢れている。

しかしその一方で、「どうした急に？」と戸惑うファンも多い。

「元気で明るいキャラクターの鈴木さんは、バラエティーで大活躍しファンの心を掴んできました。私生活では、2014年に幼馴染の一般男性と結婚しましたが、2021年に離婚。以降も変わらずファンに愛されるキャラですが、最近は“キャラ変”を狙っているのかもしれません。4月5日にはインスタに、写真とともに《ムチムチかな？私は今の体型嫌いじゃない！笑笑》とコメント。さらに、4月6日には同じ写真を投稿したうえで、《ムチムチ具合が良い！エロい！って男性ファンの方から好評で嬉しいです笑笑》とコメントしていました」（前出・芸能ライター）

“ムチムチ”タレントといえば、豊満なボディーが人気の野呂佳代や磯山さやかを思い出す人も多いだろう。しかし、2人は体型について自分から強調することはなく、ファンから“理想の体型”と褒め称えられている。一方、鈴木のように自分からインスタに連投するスタイルには「体重公表てただの自慢だよね」「体重公開って何のためにするの？」「芸能人の体重発表って知識があまりない思春期の子達にいい影響与えないと思う」など、冷ややかな意見も。

鈴木の“キャラ”は、果たしてどこへ向かうのか……。