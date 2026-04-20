ジーユー×パペットスンスン新作♡夏に映えるコラボ全6型

人気キャラクターとファッションのときめきが出会う、特別なコレクションが登場♡ ジーユー と話題の パペットスンスン のコラボ第2弾は、「スンスンたちとアイスクリーム」がテーマ。見ているだけで気分が上がるキュートなデザインが揃い、これからの季節にぴったりなラインナップに仕上がっています。日常に“かわいい”を取り入れて、夏のおしゃれをもっと楽しんでみませんか♪

夏にぴったりのキュートな世界観

今回のコレクションは、アイスクリームショップをイメージしたポップで遊び心のあるデザインが魅力。

ワゴンやメニュー表をモチーフにしたグラフィックTシャツは、カジュアルながらも目を引く存在感があります。

さらに、チョコミントやバニラをイメージしたカラーリングやデザインもポイント。キャラクターがアイスから顔をのぞかせる愛らしいディテールが、コーデにさりげない可愛さをプラスしてくれます。

暑い季節でも軽やかに着られる素材感と、リラックス感のあるシルエットで、デイリーからおうち時間まで幅広く活躍してくれるのも嬉しいポイントです。

AS KNOW AS plus×トムとジェリー♡お揃いで着たい新作ロンT

全ラインナップ＆価格まとめ

＜ウィメンズ＞



グラフィックT

©PUPPET SUNSUN/PS committee

価格：各1,490円（税込）

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コットンパジャマ

©PUPPET SUNSUN/PS committee

価格：各2,490円（税込）

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ソックス2P

©PUPPET SUNSUN/PS committee

価格：990円（税込）

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＜キッズ＞



グラフィックT

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価格：990円（税込）

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グラフィッククロップドT

©PUPPET SUNSUN/PS committee

価格：990円（税込）

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＜グッズ＞



ポーチ

©PUPPET SUNSUN/PS committee

価格：1,990円（税込）

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今回のコレクションはウィメンズ・キッズ・グッズの全6型展開。価格帯も手に取りやすく、複数買いしたくなる魅力が詰まっています。

どのアイテムも、キャラクターの世界観をしっかり楽しめるデザインに仕上がっており、親子でリンクコーデを楽しむのもおすすめです。

※商品の発売・仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

発売情報とチェックポイント

©PUPPET SUNSUN/PS committee

発売日は2026年6月19日（金）。全国のジーユー店舗およびオンラインストアにて販売されます。

SNS総フォロワー数300万人超えの人気キャラクターとのコラボということもあり、早期完売の可能性も。気になるアイテムは事前にチェックしておくのが安心です。

特にグラフィックTやポーチは、デザイン違いで揃えたくなる可愛さなので要注目です♡

今回のコレクションは、着るだけで気分が明るくなるようなポップな魅力がたっぷり詰まっています。おしゃれを楽しみながら、自分らしい“かわいい”を表現できるアイテムばかり。

日常にちょっとしたときめきをプラスして、夏のコーデをアップデートしてみてくださいね♪